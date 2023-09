RDC : plus de 29000 cas suspects de choléra, dont 121 décès dans six provinces (OMS)

Plus de 29 000 cas suspects de choléra dont 121 décès, ont été recensés par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), dans les six provinces de l’Est de la RDC, depuis le début de l’année.

L’Organisation mondiale de la Santé tire la sonnette d’alarme sur la crise sanitaire dans l’Est de la République Démocratique du Congo. L’agence onusienne explique que « la vie de millions de personnes » est en danger, en raison de la fragilisation du système de santé perturbé par la persistance des conflits armés et le déplacement de la population. « Tous ces facteurs augmentent le risque d’épidémies mortelles de rougeole, de choléra, de malaria, de Covid-19, de polio, de méningite, de variole et de peste », a indiqué Boureima Hama Sambo, représentant de l’OMS en RDC.

Épidémies

Entre janvier 2023 et début septembre, « plus de 29 000 cas suspects de choléra ont été recensés dans les six provinces de l’Est de la RDC, dont 121 décès ». Un taux en hausse, car, « plus de 5 000 l’année dernière pour la même période », indique l’OMS. A part le choléra, le pays fait face à d’autres épidémies. Parmi elles, la rougeole. Au cours de cette année, près de 126 000 cas de rougeole ont été signalés dans les six provinces de l’Est, avec 2 169 décès, contre 15 000 l’année dernière et 166 décès à la même période. En dépit de l’insécurité dans les régions touchées, l’OMS a achevé « une campagne de vaccination dans la province d’Ituri, qui a touché plus d’un million d’enfants de moins de cinq ans, soit une couverture vaccinale de 88% », se félicite l’agence de l’ONU.

Attaques d’infrastructures de santé

En RDC, le système sanitaire est fragilisé dans des zones impactées par la violence. Depuis janvier, l’OMS a identifié « 19 attaques contre les infrastructures de santé, causant 8 morts et 1 blessé ». « Ces attaques entraînent une interruption partielle ou totale de la fourniture de soins de santé dans les zones touchées », regrette le Dr Sambo. Ajoutant que l’OMS a besoin de soutien « pour continuer à fournir ces services de santé indispensables à la population de la RDC ».