RDC : l’opposition reporte son meeting au 24 juin

A la suite de l’interdiction, par les autorités congolaises, de la tenue, ce samedi 17 juin, d’un meeting à la Place Sainte Thérèse, dans le Sud de Kinshasa, les opposants Delly Sesanga, Matata Ponyo, Martin Fayulu, Moise Katumbi ont annoncé le report de ce rassemblement au 24 juin.

Initialement prévu pour ce samedi 17 juin, le meeting de l’opposition est décalé d’une semaine. L’opposant Matata Ponyo a fait cette annonce, ce vendredi, lors d’un point de presse tenu à Kinshasa. Dans son allocution, le président du parti Leadership et gouvernance pour le développement (LDG) s’insurge contre l’interdiction de la tenue de leur activité, un mois après la répression de leur marche, dans la capitale congolaise.

L’ancien Premier ministre dénonce la démarche d’un régime politique qui prône l’État de droit. « Nous sommes dans une nouvelle forme de dictature où on impose ce qu’on veut à près de 100 millions d’habitants, et c’est regrettable », déplore-t-il. Parlant au nom de quatre leaders de l’opposition (G4), M. Ponyo dénonce la réponse des autorités de Kinshasa : « Comment quatre partis politiques demandent, trois semaines avant, l’organisation d’un meeting et on vient répondre, la veille, en disant avant vous, quatre semaines avant, il y avait une autre demande ».

En République Démocratique du Congo, le climat est tendu entre l’opposition et le pouvoir en place, quelques mois avant la tenue des élections. Le 20 mai, les éléments de la police ont dispersé une manifestation organisée par ces quatre leaders de l’opposition pour dénoncer la vie chère, l’opacité autour des préparatifs des élections prévues en fin d’année et l’insécurité dans l’Est du pays. Depuis quelques semaines, un proche collaborateur de Moise Katumbi est sous les verrous. Salomon Idi Kalonda est accusé « d’atteinte à la sûreté de l’État et détention illégale d’arme ». D’ailleurs, le week-end dernier, l’opposant Matata Ponyo a dénoncé l’agression de son jeune frère à Lubumbashi.

