RDC : un proche de Katumbi accusé de collusion avec le M23 et tentative de coup d’État

Salomon Idi Kalonda Della a maille à partir avec la justice militaire congolaise. Les renseignements militaires de la RDC portent de graves accusations contre ce cadre du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, détenu depuis le 30 mai 2023.

Sale temps pour Salomon Idi Kalonda Della ! Le conseiller spécial et politique de Moïse Katumbi s’est retrouvé dans les liens de la détention depuis le 30 mai 2023. À l’occasion d’une conférence de presse qu’il a donnée, ce lundi, le lieutenant-colonel Patrick Kangoli Ngoli, conseiller juridique de l’état-major des renseignements militaires a éclairé l’opinion publique congolaise sur les griefs relevés contre le proche de Moïse Katumbi. Trois principaux chefs d’accusation visent l’homme : incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, atteinte à la sûreté de l’État et détention illégale d’armes.

Des accusations d’une extrême gravité

Donnant des détails sur les chefs d’accusation, le lieutenant-colonel Patrick Kangoli Ngoli a expliqué que lors de la manifestation organisée par l’opposition, le 20 mai, l’accusé avait gardé par-devers lui une arme à feu, « un pistolet 9 millimètres CTN 33304646 » tombé en pleines échauffourées avec les éléments de la police. Ces derniers ont alors confisqué l’arme, à en croire le conférencier. Par ailleurs, l’armée reproche au conseiller de Moïse Katumbi de faire assurer sa propre sécurité « sans autorisation par des éléments des forces armées de la République Démocratique du Congo qui sont armés, dont un major chargé d’acquérir des armes de guerre au profit de Monsieur Salomon Idi Kalonda Della ».

Enfin, le proche de Moïse Katumbi est accusé de collaborer avec des responsables du M23 et des officiels rwandais en vue de perpétrer un coup d’État et d’installer au pouvoir un ressortissant katangais. De très graves accusations qui, du côté du parti Ensemble pour la République, ne sont que des inventions conçues pour nuire à l’homme et en même temps à son leader, Moïse Katumbi, candidat déclaré à la prochaine Présidentielle.

Salomon Idi Kalonda Della a été arrêté, le 30 mai 2023 à l’aéroport de Ndjili, alors qu’il s’apprêtait à embarquer avec Moïse Katumbi pour Lubumbashi, après un séjour d’un mois à Kinshasa.