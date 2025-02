RDC : nouveau bilan de la tragédie de Goma

Le ministre de la Santé publique, de l’Hygiène et de la Prévoyance sociale, Roger Kamba, a présenté ce jeudi 13 février un nouveau bilan sur la situation humanitaire et sanitaire critique dans l’est de la République démocratique du Congo. Lors d’une conférence de presse, il a annoncé que les combats entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et les rebelles du M23 ont causé un lourd tribut humain et sanitaire.

Selon le dernier bilan, 4 260 personnes blessées ont été recensées dans les structures de soins, tandis que le nombre de décès confirmés s’élève à 3 000. Par ailleurs, environ 939 corps sans vie demeurent entassés dans les morgues de Goma, dépassant largement leur capacité d’accueil. « Nous avons déjà procédé à l’inhumation de plus de 458 corps en seulement cinq jours, ce qui montre que la situation est bien pire que ce que nous avions estimé », a déclaré le ministre Roger Kamba.

Une situation sanitaire critique

Face à cet afflux massif de blessés, les stocks de médicaments et d’équipements médicaux sont en rupture imminente. « Les centres de dépôt de médicaments, y compris ceux du CICR et d’autres partenaires, ont été partiellement détruits lors des affrontements. Nos réserves actuelles ne suffiront que pour quelques jours », a alerté le ministre.

Afin de pallier cette crise, le gouvernement congolais travaille en collaboration avec les agences onusiennes pour l’acheminement urgent d’intrants médicaux à Goma. Ces derniers seront expédiés via Nairobi (Kenya) et Kigali (Rwanda), une logistique rendue nécessaire par l’insécurité qui entrave l’accès direct aux zones de conflit.

Un exode massif et des zones inaccessibles

Depuis le 21 janvier, des centaines de milliers de civils ont fui les zones de combat, augmentant la pression sur les infrastructures sanitaires déjà fragiles. Certaines régions, comme Nyiragongo, restent difficilement accessibles aux secours en raison de la présence des groupes armés et des combats persistants.

Le ministre de la Santé appelle à une mobilisation nationale et internationale pour apporter une assistance humanitaire urgente aux populations affectées. « Nous sommes confrontés à une catastrophe humanitaire sans précédent, et chaque jour compte pour sauver des vies », a-t-il conclu. L’aggravation du conflit dans l’est de la RDC continue d’inquiéter la communauté internationale, alors que les efforts diplomatiques peinent à ramener la paix dans la région.