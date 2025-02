Goma : la guerre a déjà fait 3 000 morts

Goma fait face à une catastrophe humanitaire après de violents affrontements ayant causé 3 000 morts. Hôpitaux saturés, risques sanitaires et manque d’aide humanitaire aggravent la situation. L’ONU et les organisations humanitaires lancent un appel urgent pour éviter un désastre encore plus grand.

La ville de Goma, en République démocratique du Congo, traverse une crise humanitaire sans précédent après de violents affrontements. Selon les Nations unies, près de 3 000 personnes ont perdu la vie, un bilan provisoire qui pourrait encore s’alourdir. Les stigmates de la violence sont visibles dans plusieurs zones sensibles, notamment autour de l’aéroport et de la prison, où des cadavres jonchent encore les rues.

Des hôpitaux débordés et un risque sanitaire critique

Les combats ont laissé derrière eux des milliers de blessés, saturant des structures médicales déjà fragilisées. La Croix-Rouge congolaise et la Protection civile tentent d’organiser les enterrements pour éviter une catastrophe sanitaire, mais les sacs mortuaires manquent cruellement.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’OCHA redoutent l’apparition de maladies comme le choléra, la rougeole et la Mpox, aggravées par l’insalubrité croissante et le manque d’accès à l’eau potable.

Un accès humanitaire toujours restreint

Malgré une accalmie, l’acheminement de l’aide humanitaire reste extrêmement difficile. L’OCHA appelle à l’ouverture immédiate d’un corridor humanitaire pour évacuer les blessés et acheminer des fournitures médicales. La réouverture de l’aéroport de Goma est cruciale pour permettre l’arrivée des secours.

Les organisations humanitaires exhortent la communauté internationale à agir sans délai. Chaque jour qui passe aggrave la crise, et sans intervention rapide, la situation pourrait tourner à la catastrophe. Alors que Goma tente de se relever, l’urgence est de fournir des soins, des vivres et une assistance aux survivants pour éviter une nouvelle tragédie.