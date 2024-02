RDC, Mort de Chérubin Okende : l’enquête conclut à un suicide

Ce jeudi, le procureur général près la Cour de cassation a révélé les causes de la mort du député Chérubin Okende. L’enquête a conclu à un suicide.

Il aura fallu près de huit mois d’enquête à la justice congolaise pour révéler la cause de la mort de l’ancien ministre Chérubin Okende. Selon le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde, en conférence de presse ce jeudi, le député du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi se serait suicidé. Il se serait lui-même tiré dessus avec l’arme de son garde du corps.

Parmi les éléments de l’enquête qui semblent étayer la thèse du suicide, il y a le fait que le 13 juillet 2023, le corps du député a été retrouvé dans son véhicule verrouillé, moteur et climatisation en marche. Alors que selon les experts, le véhicule ainsi retrouvé ne pouvait être verrouillé que de l’intérieur. La trajectoire ascendante de la balle meurtrière accrédite, selon l’enquête, l’hypothèse d’un tir provenant de Chérubin Okende lui-même. À tout ceci s’ajoute l’absence de traces de lutte ou de violences sur le corps.

« Je suis au bout du rouleau »

L’enquête a également révélé qu’une perquisition au bureau privé de Chérubin Okende en présence de son épouse avait permis de récupérer un agenda dans lequel le député a écrit, trois jours avant sa mort, cette phrase : «Je suis au bout du rouleau». La compréhension de ce message alarmant est rendue difficile avec la disparition des autres pages de l’agenda. Mais, selon les autorités judiciaires, l’épouse du disparu, son chauffeur et son garde du corps ont révélé que peu de temps avant sa mort, il paraissait tendu et préoccupé. Qu’est-ce qui préoccupait à ce point l’ancien ministre des Transports et des Voies de communication de Félix Tshisekedi ? L’enquête se poursuivra pour comprendre les causes profondes de cette mort subite, a précisé le procureur.

Très vite, Me Hervé Diakiese du parti Ensemble pour la République a réagi en déclarant : «La version sidérante du PG de la Cour de cassation ne repose sur aucun élément procédural». Puis il a ajouté : «Hormis les assassins, ni le Procureur général près la Cour de cassation ni qui que ce soit d’autre n’a vécu les derniers instants de feu Chérubin Okende».