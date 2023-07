Assassinat de Cherubin Okende : Moïse Katumbi critique la justice

Le parti d’opposition Ensemble pour la République de Moïse Katumbi a exprimé son indignation contre la démarche de la justice congolaise dans l’enquête menée sur l’assassinat de son cadre Cherubin Okende.

« Nous exprimons notre indignation face à l’attitude et à la communication du Procureur général ». C’est en substance la réaction du parti politique Ensemble pour la République, après la publication par la Cour de Cassation des premiers éléments de l’enquête sur l’assassinat de l’opposant Cherubin Okende. Ce parti d’opposition motive son indignation par le fait que la Cour ait annoncé que son cadre a été tué par « par balles, sans autopsie et sans enquête sérieuse ».

Le Procureur général près la Cour de Cassation, Fimrin Mvonde, a annoncé l’interpellation de plusieurs personnes, parmi lesquelles le chauffeur de l’opposant assassiné le 13 juillet. « Je vous avais dit que nous avions entre nos mains son garde du corps, qui est un proche et qui est pour nous le premier suspect (…) Ce suspect nous a fait beaucoup de déclarations qui ne sont pas constantes », a-t-il déclaré. Pourquoi « l’attention des enquêteurs se focalise sur le garde du corps du défunt dont les déclarations ne seraient pas constantes sans qu’ils en dévoilent la nature », se demande la formation politique. Le parti de Moïse Katumbi rappelle la nécessité de faire l’autopsie pour ouvrir « les pistes vers les assassins » de son ancien porte-parole.

Mise en place d’une commission indépendante

Ensemble pour la République exige, par ailleurs, la mise en place d’une commission indépendante pour enquêter sur l’assassinat de Cherubin Okende. « Nous avons exprimé le vœu d’une enquête indépendante et impartiale avec le concours de la MONUSCO et de certaines grandes nations du monde dont les USA, le Royaume-Uni, la France, le Canada ». En plus du communiqué de presse, les femmes de ce parti politique ont battu le macadam pour dire leur indignation face à l’assassinat de Cherubin et l’arrestation de leurs collègues Salomon Kalonda et Mike Mukebayi.

Le climat est tendu en République Démocratique du Congo, à 5 mois de la tenue des élections générales.

