RDC : la MONUSCO réitère son intention de départ « digne et pacifique »

La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en RDC, a réitéré, lundi 19 juin, l’intention du départ de la mission de l’ONU en République Démocratique. Bintou Keita a indiqué que ce départ sera progressif, pacifique et digne.

« Le départ de la MONUSCO est déjà déclenché, mais il faut un retrait digne et pacifique. On ne démantèle pas une mission en un jour », a déclaré Bintou Keita, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en RDC. Pour la cheffe de la mission de l’ONU, ce retrait sera conditionné par « la réduction sensible des menaces liées aux groupes armés grâce à une approche globale, la mise en œuvre opérationnelle du programme de désarmement et réinsertion ainsi que l’organisation des élections crédibles, transparentes, pacifiques tenues dans le délai constitutionnel ».

La responsable de la MONUSCO a fait remarquer que le pays fait face encore à plusieurs défis. Parmi lesquels, le déplacement interne des populations en raison des conflits armés dans l’Est du pays. Pour l’instant, « la MONUSCO reste engagée dans tous les processus régionaux pour le retour de la paix dans l’Est de la RDC et, par conséquent, le retour des milliers des déplacés dans leurs milieux d’origine. C’est notamment le processus de Nairobi et celui de Luanda », a ajouté la cheffe de la mission.

Les propos de Bintou Keita interviennent près de deux semaines après la communication du Secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge de la protection des civils et des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix. Ce dernier avait aussi posé des préalables avant le retrait progressif de la mission en RDC. Pour le gouvernement congolais, « on ne peut se fixer une date » du départ de la MONUSCO. Ceci, en dépit des voix qui se lèvent pour demander son retrait dans un bref délai. « Pour l’instant, nous devons nous focaliser sur l’accomplissement des quatre jalons prioritaires », a indiqué Patrick Muyaya, ministre de l’Information et de la Communication.

