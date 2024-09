RDC : manifestation à Kinshasa pour exiger la libération de Seth Kikuni et d’autres prisonniers politiques

Le cadre de concertation des forces politiques et sociales a annoncé une manifestation pacifique, le mercredi 25 septembre 2024, devant le Palais de justice de Kinshasa. L’événement vise à exiger la libération de Seth Kikuni, président de « Piste pour l’émergence », ainsi que celle d’autres prisonniers politiques, dont Jean-Marc Kabund et Mike Mukebayi.

L’initiative, soutenue par une vingtaine de partis politiques et mouvements de la société civile, survient dans un contexte de tensions politiques exacerbées. Dans une déclaration rendue publique, les organisateurs de la manifestation invitent « toutes les personnes éprises de paix et de justice » à se joindre à eux, mercredi, à partir de 9 heures, dans la commune de la Gombe.

Les signataires dénoncent la détention prolongée de Seth Kikuni à l’Agence Nationale des Renseignements (ANR). Détention qu’ils considèrent comme une violation flagrante des droits humains et des normes juridiques nationales et internationales. Selon eux, l’arrestation de Kikuni, qui a eu lieu le 2 septembre, est « arbitraire » et constitue une atteinte au droit à un procès équitable ainsi qu’à l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Une affaire d’incitation à la désobéissance civile et de propagation de fausses informations

Seth Kikuni est accusé d’incitation à la désobéissance civile et de propagation de fausses informations, des charges qui seraient basées sur un discours prononcé lors d’une récente visite à Lubumbashi. Sa détention a été prolongée de 15 jours après une audience au tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, et sa demande de liberté provisoire en raison de problèmes de santé a été rejetée. Sa défense dénonce également des violations de ses droits, notamment en ce qui concerne l’accès à sa famille et à ses avocats.

Le cadre de concertation des forces politiques et sociales souligne que cette mobilisation vise à dénoncer des pratiques qu’ils considèrent comme une volonté manifeste du pouvoir exécutif de contrôler les opposants politiques par des moyens extrajudiciaires. Dans un climat politique tendu, cette manifestation est attendue comme un moment fort de revendication pour la justice et la libération des prisonniers politiques en République Démocratique du Congo.

La manifestation de mercredi ne vise pas seulement la libération de Seth Kikuni, mais également celle d’autres prisonniers politiques. Il s’agit, entre autres, de Jean-Marc Kabund et de Mike Mukebayi.