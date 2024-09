RDC : Seth Kikuni, l’opposant au cœur d’une tourmente judiciaire

Arrêté depuis le 2 septembre, l’opposant congolais Seth Kikuni est au centre d’une tourmente judiciaire qui soulève inquiétudes et controverses.

L’arrestation de Seth Kikuni, opposant politique congolais et ancien candidat à la présidentielle, continue de susciter de vives réactions. Placé en détention depuis le 2 septembre dernier par les services de l’Agence nationale des renseignements (ANR), il a été présenté au parquet de Kinshasa-Gombe le vendredi 13 septembre. Il doit à nouveau comparaître ce lundi 16 septembre 2024. Cette nouvelle convocation suscite de nouvelles interrogations sur le sort réservé à cet ancien candidat à la présidentielle.

Des accusations graves

Les autorités congolaises reprochent à Seth Kikuni d’avoir incité à la désobéissance civile et d’avoir propagé de fausses informations. Ces accusations seraient liées notamment à un message publié sur son compte X (anciennement Twitter) concernant l’évasion massive de prisonniers de la prison centrale de Makala.

Gabriel Musafiri, chargé de communication de Seth Kikuni, dénonce un acharnement contre l’opposant et exige sa libération immédiate. Il estime que les accusations portées contre lui ne justifient pas une détention aussi longue et dans des conditions qui semblent précaires.

Inquiétudes sur l’état de santé et les conditions de détention

Les proches de Seth Kikuni expriment de vives inquiétudes quant à son état de santé, qu’ils jugent « très préoccupant ». Ils dénoncent également les conditions de détention dans lesquelles il serait maintenu, évoquant des actes de torture et des traitements inhumains.

Le collectif de défense de l’opposant a annoncé le dépôt d’une plainte contre le chef de l’ANR, accusé d’arrestation arbitraire, de séquestration avec violence et de tortures. Les avocats de Seth Kikuni n’excluent pas de saisir la justice internationale si la procédure en cours à Kinshasa venait à être obstruée.

Un contexte politique tendu

L’arrestation de Seth Kikuni intervient dans un contexte politique tendu en République démocratique du Congo. Les tensions sont vives entre le pouvoir en place et l’opposition, qui accuse le régime de répression et de violation des droits de l’homme. L’affaire Seth Kikuni met en lumière les difficultés auxquelles sont confrontés les opposants politiques en RDC et interroge sur la liberté d’expression et l’état de droit dans le pays.