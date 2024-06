RDC : Le retour de 1500 familles déplacées par la guerre en Ituri

Après plus de trois ans d’exil, environ 1500 familles déplacées par la guerre ont pris la courageuse décision de retourner dans la plaine du lac Albert, située dans le territoire de Djugu en Ituri. Cette vague de retours, observée au cours des deux derniers mois, marque une nouvelle étape.

Elles commencent ainsi la reconstruction de leurs vies après une période tumultueuse.

Amélioration de la sécurité

La décision de ces familles est en grande partie motivée par l’amélioration de la situation sécuritaire dans la région, grâce au déploiement récent des Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC). Leur présence a permis de stabiliser la zone, bien que la menace des miliciens armés persiste dans certaines localités.

Les conditions de vie difficiles dans les sites de déplacés, notamment à Nyamusasi et Kasenyi, ont également poussé les familles à retourner chez elles, rapportent ce vendredi, les représentants de ces déplacés. L’aide alimentaire est suspendue depuis deux ans et les conditions de vie sont devenues insoutenables pour beaucoup d’entre eux. La reprise des activités agricoles et de pêche dans leurs villages d’origine leur offre une chance de retrouver une certaine autonomie économique.

Une transition progressive

Malgré l’amélioration de la sécurité, certaines familles préfèrent s’installer temporairement dans des villages avant de retourner définitivement dans leurs foyers. Cette prudence est due à la présence résiduelle de miliciens armés. D’autres familles attendent la fin de l’année scolaire pour ne pas perturber l’éducation de leurs enfants avant de revenir.

Le retour de ces déplacés est une lueur d’espoir pour la région de la plaine du lac Albert. En reprenant leurs activités traditionnelles, ces familles contribuent à la revitalisation de la communauté de Djugu et de l’ensemble de l’Ituri.