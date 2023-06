Depuis Goma, Jean-Pierre Bemba lance un appel aux groupes armés

Jean-Pierre Bemba, Vice-premier ministre congolais en charge de la Défense, s’est rendu à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, ce lundi. De là, il a lancé un appel aux groupes armés.

Depuis sa nomination à la tête du ministère de la Défense, en avril 2023, c’est la première fois que Jean-Pierre Bemba se rend dans la province du Nord-Kivu. À Goma, l’ex-chef de guerre a appelé les rebelles à jeter les armes. « (…) J’invite vraiment tous les groupes armés à déposer les armes et à donner la priorité à la vision du chef de l’État, à savoir la paix et la sécurité dans notre pays », a-t-il lancé. Et d’ajouter : « Le souci qui m’anime est de lancer un message d’unité derrière le chef de l’État, commandant suprême qui est motivé par la paix, la sécurité dans notre pays ».

Jean-Pierre Bemba n’a pas manqué d’adresser un mot à l’intention des populations qu’il a exhortées à soutenir les institutions de la RDC et l’armée qui s’évertuent à ramener la paix et la sécurité dans le pays. Au cours d’une réunion présidée par le Vice-premier ministre, la situation sécuritaire de la région a été analysée de fond en comble. Sur place à Goma, Jean-Pierre Bemba avait à ses côtés, le chef d’état-major général de l’armée congolaise, le lieutenant-général Christian Tshiwewe, et le gouverneur de la province, le lieutenant-général Constant Ndima, entre autres.

Une visite bien ciblée

Le choix de Jean-Pierre Bemba de se rendre à Goma n’est pas anodin, vu que la province du Nord-Kivu est l’une des plus exposées à l’insécurité dans l’Est de la RDC. Et parmi les groupes armés qui y sévissent, il y a le M23 devenu un véritable cauchemar pour les habitants de la province ainsi que les autorités du pays, depuis plusieurs mois. Mais, les provinces voisines du Nord-Kivu ne sont pas mieux loties. Dans l’Ituri par exemple, une quarantaine de personnes ont été tuées sur un site de déplacés, à Lala, dans le territoire de Djugu, dans la nuit de dimanche à lundi. Le massacre a été perpétré par les éléments de la milice CODECO.