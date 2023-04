RDC : le nouveau gouvernement sort aguerri d’un séminaire pour une unité d’action

Pendant deux jours, les membres du gouvernement congolais se sont réunis. Le but était de redéfinir les priorités et travailler en cohésion pour le bien-être des populations du pays. Une action voulue par le Président Félix Tshisekedi pour qui une unité d’action est indispensable pour l’atteinte des objectifs.

À huit mois des prochaines joutes électorales au cours desquelles Félix Tshisekedi souhaite voir son mandat renouvelé, l’équipe gouvernementale s’est réunie, pendant deux jours, à l’hôtel du Fleuve à Kinshasa/Gombe. Les 25 et 26 avril, Sama Lukonde et ses lieutenants se sont réunis en séminaire autour du thème : « Construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la culture de l’excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme gouvernemental ». L’objectif de ce séminaire était d’œuvrer pour la consolidation de la cohésion et de la solidarité au sein du gouvernement afin d’assurer l’exécution harmonieuse du programme gouvernemental.

Un nouveau départ pour la gouvernement ?

Plusieurs interventions ont meublé ces deux jours, au terme desquels le Premier ministre a réaffirmé la détermination de son équipe et lui à œuvrer pour l’atteinte des objectifs que s’est fixés le Président Félix Tshisekedi, à savoir : garantir au peuple congolais le bien-être, la paix et la sécurité. La sécurité à l’Est du pays préoccupe particulièrement le gouvernement et son chef. « Au terme de ce séminaire, je voudrais, en mon nom et au nom de tous les membres du gouvernement ici présents (…), vous réitérer notre volonté à œuvrer derrière vous, surtout en cette phase difficile que connaît notre pays avec cette odieuse agression à l’Est de la République Démocratique du Congo perpétrée par le Rwanda », a laissé entendre Sama Lukonde.

Poursuivant son allocution, le Premier ministre ajoute : « Rangés derrière vous et rangés derrière nos forces armées, nous sommes déterminés à vous accompagner dans ce combat de ne jamais perdre un seul centimètre carré de la République Démocratique du Congo. Le gouvernement, que j’ai l’honneur de diriger, ne ménagera aucun effort pour la matérialisation effective de votre vision de développement de notre pays ».

L’intérêt général au-dessus de toute autre considération

Également présent à la clôture de ces assises, Félix Tshisekedi a, pour sa part, exprimé toute sa satisfaction et rappelé aux ministres les responsabilités qui leur incombent. « J’ai la conviction qu’à travers les exposés qui ont été présentés par les différents intervenants et les échanges qui s’en sont suivis, tous les membres du gouvernement sont désormais à même d’émettre sur la même longueur d’onde, aussi bien en ce qui concerne la conduite à tenir qu’en ce qui concerne les méthodes de travail. Je ne doute pas que vous êtes parvenus, au cours de ces assises, à vous approprier les principes et les règles qui garantissent la cohésion et l’exécution du programme du gouvernement (…) », a déclaré le Président congolais.

La principale attente de Félix Tshisekedi, à partir de cet instant, c’est que tous les ministres mettent en application les différentes recommandations issues de ces assises afin de combler les attentes du peuple congolais. Pour le chef de l’État, l’occasion était propice pour rappeler l’essence même de la fonction ministérielle qui, « plus qu’un privilège, demeure avant toute chose un sacerdoce et une lourde responsabilité qu’il revient d’assumer en ayant sans cesse à l’esprit l’intérêt général et non le contraire ».

Félix Tshisekedi face à un gros challenge

Ce séminaire, qui rappelle celui de 2019, intervient à un moment où une bonne partie de la population congolaise reste déçue de l’action gouvernementale. C’est du moins ce que révèlent les résultats d’une enquête du Groupe d’étude sur le Congo (GEC), publiés ce mercredi. Selon ces résultats, 58% des Congolais pensent que le pays ne va pas dans la bonne direction. 70% d’entre eux estiment que le gouvernement n’a pas comblé les attentes dans le domaine social. Félix Tshisekedi pourra-t-il rectifier le tir et donner de son gouvernement une meilleure image dans l’esprit des Congolais pour les huit mois qui lui restent ? Là est toute la question, tout le challenge.