RDC : l’Université de Kinshasa honore ses femmes chercheuses et ouvre la voie à une nouvelle génération scientifique

Serge Ouitona

Université de Kinshasa
Université de Kinshasa

L’Université de Kinshasa (UNIKIN) a célébré, samedi 27 septembre, ses femmes chercheuses lors d’une cérémonie de remise de prix organisée dans le cadre du programme « Intelligence Artificielle 2022-2027 ».

L’événement, placé sous le patronage du ministère de l’Enseignement supérieur et universitaire (ESU) et réalisé en partenariat avec l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES), a marqué une étape symbolique pour la promotion des femmes dans la recherche scientifique congolaise.

Une reconnaissance officielle pour les pionnières de la recherche

Dans un amphithéâtre de l’UNIKIN rempli d’étudiants, d’enseignants et de partenaires institutionnels, les chercheuses distinguées ont été applaudies pour leurs travaux et leur engagement. Ces prix visent non seulement à valoriser leurs contributions, mais aussi à souligner l’importance de leur rôle dans un secteur historiquement dominé par les hommes.

« C’est une activité de haut niveau qui encourage les chercheuses à s’investir pleinement dans la production scientifique et à contribuer au développement du pays », a déclaré la professeure Marie-Claire Yandju, secrétaire générale chargée de la recherche à l’UNIKIN, saluant l’effort collectif de ces femmes à imposer leur expertise dans les laboratoires et les publications académiques.

La recherche féminine au cœur de l’innovation

L’événement s’inscrivait dans le programme « Intelligence Artificielle 2022-2027 », une initiative qui mise sur la recherche interdisciplinaire pour répondre aux défis technologiques et sociétaux du pays. En mettant en avant les chercheuses, l’UNIKIN entend montrer que l’innovation et l’excellence scientifique passent aussi par l’égalité des chances et la diversité des talents.

Les organisateurs ont insisté sur le fait que les femmes représentent aujourd’hui une force montante dans plusieurs disciplines, de l’ingénierie aux sciences sociales, et que leur intégration renforcée dans les projets de recherche constitue un atout pour le développement national.

Un réseau pour inspirer la relève

Au-delà des distinctions symboliques, la cérémonie a également permis de poser les bases d’un réseau dynamique de femmes scientifiques. L’objectif : créer des synergies, partager des expériences et inspirer les étudiantes à envisager une carrière dans la recherche. « Il s’agit de montrer aux jeunes filles qu’il est possible de réussir dans la science, malgré les stéréotypes et les obstacles structurels », a résumé une lauréate, insistant sur l’importance de modèles féminins visibles dans le milieu académique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté des autorités congolaises de renforcer l’égalité de genre dans l’enseignement supérieur, tout en positionnant la RDC comme un acteur engagé dans la recherche africaine et internationale.

Serge Ouitona, historien, journaliste et spécialiste des questions socio-politiques et économiques en Afrique subsaharienne.
