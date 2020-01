RDC : Joséphine Ndeze, cette inventrice qui s’inspire du Rwandais Paul Kagame

Qui est Joséphine Ndeze, cette inventrice d’une application pour surveiller l’évolution des grossesses et qui s’inspire du Président du Rwanda, Paul Kagame ?

Uwase Ndeze Joséphine est née le 30 août 1998 dans la ville volcanique de Goma, dans la façade Est de la République Démocratique du Congo. Très attachée à sa ville natale, elle fait ses études primaires au Complexe Scolaire la Fontaine, ses études secondaires au lycée Amani. Actuellement elle fait son cursus académique au sein de la filière de programmation à l’Institut Supérieur d’Informatique et de Gestion, dans la même ville.

Très jeune, les prouesses de Ndeze font parler d’elle dans l’innovation technologique sur l’échiquier international. L’invention de l’application « Sos Mama » demeure, pour l’instant, son chef d’œuvre. En effet, « Sos Mama » est un bracelet intelligent connecté à l’application et destiné à être porté par les femmes enceintes. Il permet à un professionnel de santé de suivre à la lettre l’évolution de la grossesse.

« Cette application est une solution qui vise à réduire la mortalité liée à la grossesse grâce à une plateforme mobile connectée à un bracelet intelligent qui vérifie les signes vitaux de la femme », confie cette étoile. L’invention de cette application lui a frayé un chemin jonché de réussite au niveau international. Pour preuve, elle est sacrée Miss Geek Africa 2019, un concours panafricain destiné à encourager les filles de 13 à 25 ans qui proposent des applications susceptibles de résoudre des problèmes en s’appuyant sur les innovations technologiques.

Avec cette élection, Ndeze est devenue membre de l’Institute of electrical and electronics engineers, basé à New York, et où elle a accès à des informations techniques de haut niveau et aux opportunités de réseautage au niveau international. En décembre de la même année, elle est sélectionnée comme ambassadrice de la République Démocratique du Congo au Next Einstein Forum. Une rencontre scientifique qui réunira les jeunes figures brillantes des technologies de toute l’Afrique du 10 au 13 mars prochain à Nairobi, au Kenya.

Pourquoi s’intéresse-t-elle à l’informatique ?

Joséphine Ndeze estime que l’informatique est au centre de toutes les sciences. Pour elle, grâce à cette discipline, toute l’humanité est témoin d’un progrès passionnant qui impacte tous les domaines de la vie. « Je voulais juste montrer qu’il n’y a pas que les hommes qui peuvent faire. J’ai comme l’impression que l’informatique est au centre de tout. Avec l’informatique, j’ai comme l’impression que j’ai le contrôle, que je peux apporter un plus. Partout où on est, on peut aider. Voilà ! L’informatique, c’est l’avenir », indique-t-elle

De teint clair, voix détendue et calme, la fille au sourire décrispé se définit comme étant un jeune entrepreneur qui croit avec ferveur en ce qu’elle fait. « Je me sens responsable. Donc, désormais je n’agis pas en fonction de moi-même, mais en tenant compte des gens qui me prennent pour modèle. Mes actions sont faites en fonction des autres, de toute l’humanité. Je me sens responsable des plus petits afin de ne pas les décevoir », explique-t-elle

Comme les roses poussent au milieu des épines, cette étoile du Geek met le cœur à l’œuvre pour surmonter les défis qui se présentent sur son chemin. « La grande difficulté c’est le pays. Le pays ne se soucie pas des jeunes. Nous n’avons pas d’accès aux ressources. Pour surmonter ces défis, je fais preuve de courage pour aller loin (…) Abandonner c’est être vraiment lâche. Je travaille dur pour me frayer un chemin », avoue-t-elle

Elle nourrit sa passion par le souci devenir une ingénieure de premier plan dans les technologies. Etre une référence pour les filles et garçons reste parmi ses priorités. Par ailleurs, Ndeze s’inspire de plusieurs personnalités dont le Président rwandais Paul Kagame.

« Je me base sur une des citations de Paul Kagame : Travailler dur jusqu’à ce que ça fasse mal, parce que la pauvreté fait encore beaucoup plus mal .Cette citation me réveille très souvent le matin. Je me dis : si je ne travaille pas à ma vingtaine, à ma trentaine, je serai minable. Je préfère me lever tôt pour dormir tard. Si je n’ai pas de force, je préfère dormir tôt pour me réveiller tôt », prête Miss Geek Africa 2019

Sur le plan professionnel, la meilleure étudiante de l’ISIG en 2019 n’est pas seulement l’inventrice de l’application « Sos Mama » où co-fondatrice de la startup Uptodate devellopement, mais elle est aussi entrepreneure et ancienne perceptrice des sciences exactes de plusieurs enfants de sa ville natale.