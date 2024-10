RDC : intrusion de militaires sur une propriété de Moïse Katumbi

En République Démocratique du Congo (RDC), le camp de Moïse Katumbi a dénoncé l’intervention illégale de militaires, ce mardi 2 octobre, sur une propriété privée dans le Haut-Katanga. Sur cette concession, Katumbi, figure de l’opposition, fait construire un petit aérodrome destiné à faciliter l’accès à un hôpital qu’il a réhabilité dans une zone isolée.

Olivier Kamitatu, son directeur de cabinet et porte-parole, a fermement condamné cette action, la qualifiant de tentative de manipulation politique. D’après Kamitatu, des militaires ont fait irruption sur le chantier, confisqué le véhicule de Katumbi et arrêté le responsable des travaux. En plus de cela, les ouvriers présents sur place ont été malmenés.

« Moïse Katumbi réhabilitait cette piste pour permettre l’évacuation des malades, comme il l’a déjà fait ailleurs dans le pays », a-t-il déclaré lors d’une interview avec le journaliste Esdras Ndikumana. Ces pistes d’aviation, notamment à Kiubo, Kasenga, Kashobwe, Kibombo et dans la région du Maniema, sont cruciales pour les évacuations sanitaires dans des zones reculées.

Des accusations infondées contre Katumbi ?

Olivier Kamitatu a également rejeté les allégations selon lesquelles Moïse Katumbi serait impliqué dans des activités rebelles. Il a souligné que l’aérodrome en construction à Mulonde, à environ 90 kilomètres de la Zambie, est un projet humanitaire avant tout. « Ces militaires sont intervenus sans documents ni autorisation, dans le but d’agresser des travailleurs qui œuvrent pour le bien-être de la population », a-t-il dénoncé.

Cet incident pose de nombreuses questions sur les véritables motivations de cette intervention des soldats de la RDC. D’autant plus que Moïse Katumbi est souvent victime d’intimidations politiques. Ce climat tendu survient alors que les élections prochaines s’annoncent sous haute tension. Katumbi, ancien gouverneur du Katanga et un des principaux opposants à l’actuel Président Félix Tshisekedi, a déjà annoncé sa candidature à la Présidentielle de 2023.

Ce projet d’aérodrome, comme plusieurs de ses autres initiatives, vise à renforcer l’image de Moïse Katumbi d’homme politique engagé pour le développement du pays, tout en consolidant son soutien dans les régions où il est bien implanté.