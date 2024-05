RDC : huit militaires condamnés à mort pour « fuite devant l’ennemi »

Un tribunal militaire de Goma, dans l’Est de la République Démocratique du Congo, a condamné à mort huit militaires, dont cinq officiers, pour « lâcheté » et « fuite devant l’ennemi ». Cette décision, prise vendredi, marque la première fois que la peine capitale est prononcée en RDC depuis la levée du moratoire en mars dernier.

Des faits remontant à décembre 2023

Les faits incriminés remontent au 24 décembre 2023, en République Démocratique du Congo. Les onze militaires, tous membres du 223e bataillon de réaction rapide de l’armée congolaise, étaient déployés sur le front au Nord-Kivu face à la rébellion du M23. Selon l’accusation, ils auraient fui leurs positions face aux rebelles lors de combats qui se déroulaient aux alentours de Saké, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Goma.

A l’issue du procès, le tribunal a condamné huit des militaires à la peine de mort, les jugeant coupables de « fuite devant l’ennemi » et de « violation des consignes ». Les trois autres soldats ont été acquittés.

Un contexte de tensions et de violences

Cette décision a suscité de vives réactions, tant en RDC qu’à l’étranger. La défense des accusés a dénoncé un procès « inéquitable » où elle n’a pas pu faire entendre ses arguments. Les organisations de défense des droits de l’homme ont également critiqué la condamnation à mort, rappelant la levée récente du moratoire sur la peine capitale et appelant à son abolition définitive.

Ce verdict intervient dans un contexte de tensions accrues dans l’Est de la RDC, où les combats entre l’armée congolaise et les rebelles du M23 se sont intensifiés, ces derniers mois. Le président congolais, Félix Tshisekedi, a récemment appelé à sanctionner sévèrement les « traitres » au sein de l’armée, estimant qu’ils fragilisaient les efforts de lutte contre les groupes armés.

La question de la peine capitale en RDC

La peine de mort, bien que toujours prévue par la loi congolaise, n’avait plus été appliquée depuis plus de 20 ans. Sa réintroduction par les autorités congolaises a soulevé des interrogations et des critiques de la part de nombreux acteurs nationaux et internationaux.

Le débat sur la peine capitale devrait se poursuivre dans les prochains jours et les semaines à venir, d’autant plus que les condamnés à mort ont encore cinq jours pour faire appel.