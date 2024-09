RDC : empoisonné, Constant Mutamba évacué à Cuba dans quel état ?

Constant Mutamba a été évacué à Cuba pour y recevoir des soins. Samedi dernier, le ministre de la Justice avait été testé positif au poison.

Le ministre congolais de la Justice, Constant Mutamba, a été évacué en urgence à Cuba. Il y recevra des soins appropriés après avoir été testé positif au poison, il y a quelques jours. Les résultats du test ont été révélés, samedi dernier. La police scientifique a également détecté la présence de substances nocives dans son bureau.

Une entrée par effraction, des substances toxiques découvertes

Tout a commencé le lundi 2 septembre 2024 où des individus non identifiés ont pénétré par effraction dans le bureau du garde des Sceaux, en forçant la porte de l’antichambre. Ces individus ont eu le temps de fouiller le bureau, d’y dérober des documents et même d’effacer les traces de leur passage en réinitialisant le système électronique de surveillance et en détruisant la base de données des caméras de surveillance. Pis, ils ont pu répandre des « poussières suspectes » dans le bureau.

Tout ceci sans être inquiétés par qui que ce soit. Les enquêtes ouvertes ont permis à la police scientifique qui a investi les lieux de découvrir la présence de traces de poison dans le bureau du ministre et dans son antichambre. Des substances bizarres telles qu’une poudre blanche et un liquide suspect avaient été retrouvées à plusieurs endroits dans le bureau. De même, une intoxication des toilettes par un produit dégageant un gaz piquant a été constatée. Des substances qui ont provoqué des cas d’empoisonnement parmi les membres du cabinet. Ces personnes sont actuellement sous traitement.

Quel est l’état réel de Constant Mutamba ?

La question qui se pose aujourd’hui est de savoir dans quelle proportion l’organisme du ministre rd-congolais de la Justice a absorbé les substances toxiques. Dans quel état se trouvait-il avant d’être évacué à Cuba ? Son pronostic vital est-il engagé ? Des questions qui restent entières et dont les réponses ne sauraient tarder. « Ils peuvent certes tuer mon corps, mais jamais mon esprit. La patrie ou la mort, nous vaincrons », avait tweeté le garde des Sceaux, le 4 septembre 2024, peu de temps après la publication du second communiqué informant sur la présence de poison dans son bureau.