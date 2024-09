RDC : Constant Mutamba, ministre de la Justice, victime d’empoisonnement

Le ministre de la Justice de la RDC, Constant Mutamba, a été testé positif à un poison. Cela fait suite à des résultats similaires chez certains membres de son cabinet.

Constant Mutamba, le jeune ministre congolais de la Justice, est-il en danger ? Tout semble l’indiquer, au regard du résultat du test à l’empoisonnement auquel il vient d’être soumis et qui s’est révélé positif. « Il a donc été testé positif au poison et entend prendre des dispositions sérieuses pour ses soins », ont déclaré des proches du garde des Sceaux, qui ont confirmé que les résultats sont tombés, ce samedi.

Des traces de substances suspectes découvertes dans le bureau du ministre

Lundi dernier, alors que l’affaire de la tentative d’évasion de la prison centrale de Makala occupait l’actualité congolaise, le cabinet du ministre de la Justice a publié un communiqué informant l’opinion congolaise d’une entrée par effraction dans le bureau de Constant Mutamba à partir de l’antichambre. Le système électronique de surveillance avait été réinitialisé, et la base de données des caméras de surveillance détruite. Le communiqué avait également évoqué des poussières suspectes dispersées dans le bureau.

Deux jours plus tard, un autre communiqué indiquait que la police scientifique avait découvert des traces de poison dans le bureau du ministre ainsi que dans l’antichambre du bureau. Selon ce communiqué, une poudre blanche répandue à plusieurs endroits a été découverte en plus d’un liquide suspect versé dans le réfrigérateur. De même, une intoxication des toilettes par un produit dégageant un gaz piquant a été constatée. Des substances qui ont provoqué des cas d’empoisonnement parmi les membres du cabinet. Ces personnes sont actuellement sous traitement. Constant Mutamba vient de s’ajouter à la liste des personnes empoisonnées dans le ministère, et devrait recevoir des soins appropriés.

Constant Mutamba victime de son combat pour nettoyer le système judiciaire ?

Depuis plusieurs semaines, le ministre de la Justice polarise l’attention en raison de la lutte acharnée qu’il mène contre les tares du système judiciaire de son pays. Constant Mutamba s’est donné la mission de désengorger les prisons congolaises, de mener une opération de nettoyage de l’appareil judiciaire des plaies qui le gangrènent. Les premières cibles de cette lutte sont les magistrats qui sortent les griffes et défient leur autorité de tutelle.

Mais, Constant Mutamba ne semble prêt à reculer devant aucune menace. Fin août, le ministre de la Justice a instruit le procureur général près la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe à l’effet d’intenter des poursuites contre des greffiers et des secrétaires impliqués dans des faits de malversation. L’audit de la Cour des comptes avait, en effet, révélé que près de 9 millions de dollars avaient été dissipés pour le compte de la seule année 2023 dans les 43 entités judiciaires de Kinshasa.

Mener une telle action, c’est s’exposer à la foudre des personnes impliquées dans les actes de mauvaise gouvernance. Et cela, Constant Mutamba le sait probablement..