RDC : deuxième réunion technique sur la résolution de l’insécurité dans l’Est

Les membres de l’équipe technique de la consultation pour la paix dans l’Est de la République Démocratique du Congo ont tenu une deuxième réunion, mercredi 12 juillet à Goma. Objectif : faire un point sur le pré-cantonnement, le cantonnement et le désarmement des troupes du M23.

C’est autour de Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné par la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) dans la résolution de la crise sécuritaire dans l’Est de la RDC, que les acteurs étatiques et non étatiques impliqués dans le conflit se sont réunis. Au cours des discussions, les participants ont échangé autour « du processus de pré-cantonnement, cantonnement et désarmement des troupes du M23 ». Les participants à cette réunion ont salué une marque de volonté de pacification de l’Est par les différentes parties en conflit. « Nous sommes venus poursuivre les négociations pour s’assurer que les parties prenantes respectent les accords pris à Luanda et à Nairobi. Nous ne sommes pas là pour ouvrir de nouvelles négociations. Toutes les négociations ont déjà été faites », a déclaré Uhuru Kenyatta.

Cette réunion a été tenue à Goma, ville située dans l’Est de la RDC. Elle fait suite au processus de Nairobi. Ce dernier avait décidé de l’arrêt des hostilités par le M23, du début des opérations de pré-cantonnement, cantonnement et démobilisation des troupes du M23. Les membres du gouvernement congolais ont annoncé les sites choisis pour le cantonnement des rebelles. Il s’agit de Rumangabao au Nord-Kivu et Kindu dans la province du Maniema. « Nous demandons aux Congolais d’être unis, pour qu’ensemble, nous recherchions les chemins qui mènent à la paix, l’unité. Et c’est cela le développement qu’ils méritent d’avoir », a ajouté le facilitateur.

Cette réunion technique a connu la participation de plusieurs personnalités. Parmi lesquelles : les représentants des États-Unis, de la France, de la Belgique et de la Suisse en qualité d’observateurs, du commandement militaire de la force régionale de l’EAC (EACRF) et de l’Angola. Ont aussi pris part aux travaux, le Vice-premier ministre congolais en charge de la Défense nationale, le ministre congolais à l’intégration, le gouverneur militaire du Nord-Kivu et le haut représentant du chef de l’Etat congolais.

