RDC : Deux humanitaires tués dans une attaque d’un convoi près de Butembo, les tensions s’exacerbent

Dans l’est de la République démocratique du Congo, une attaque meurtrière contre un convoi humanitaire de Tearfund accentue les tensions et expose la vulnérabilité des aides dans une région en crise.

Un convoi humanitaire de l’ONG britannique Tearfund a été attaqué dimanche soir sur la route de Butembo, dans l’est de la République démocratique du Congo. Cette région est en proie à des combats entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23. L’attaque a fait au moins deux morts parmi le personnel de l’ONG et cinq véhicules ont été incendiés.

Des jeunes patrouilleurs s’en prennent aux humanitaires

Le convoi revenait du territoire de Lubero lorsqu’il a été pris pour cible près de Butembo. Un groupe de jeunes patrouilleurs, soupçonnant une infiltration rebelle, a ouvert le feu. Cette attaque a résulté en la mort de deux agents de Tearfund et l’incendie de cinq véhicules.

Situation humanitaire critique dans la région

Cette attaque survient dans un contexte de tensions croissantes. En effet, les combats entre le M23 et l’armée congolaise s’intensifient. Depuis la fin de la semaine dernière, les rebelles ont pris le contrôle de plusieurs villes du territoire de Lubero. Cela a provoqué le déplacement de milliers de personnes.

L’attaque contre le convoi de Tearfund constitue une première dans cette zone déjà très affectée. Par conséquent, le Comité international de la Croix-Rouge a suspendu ses activités de distribution de vivres. Cela est dû à l’insécurité croissante qui empêche l’acheminement de l’aide.

Les autorités appellent au calme et au respect des humanitaires

L’administrateur du territoire de Lubero, le colonel Alain Kiwewa, a fermement condamné l’attaque. Il a appelé les jeunes à ne pas s’en prendre aux humanitaires. Il a souligné que les humanitaires ne sont pas les ennemis ; l’ennemi est le M23. De son côté, Tearfund a exhorté toutes les parties au conflit à respecter et protéger les travailleurs humanitaires. L’ONG rappelle qu’elle est apolitique et qu’elle aide les communautés les plus vulnérables de la RDC.

L’insécurité grandissante entrave l’aide humanitaire

L’attaque contre le convoi de Tearfund souligne les risques encourus par les travailleurs humanitaires dans l’est de la RDC. La situation sécuritaire de plus en plus précaire entrave gravement l’aide nécessaire aux populations. Il est donc essentiel que toutes les parties prennent des mesures pour garantir la sécurité des humanitaires. Cela leur permettra de fournir l’assistance vitale requise par les populations affectées par le conflit.