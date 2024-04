RDC : confidences de Vital Kamerhe après sa victoire aux primaires de l’Union sacrée

Ce mardi 23 avril 2024, l’Union sacrée pour la nation, coalition constituée par le Président Félix Tshisekedi, a tenu en son sein des primaires en vue de désigner son candidat à la présidence de la chambre basse du Parlement. Victorieux, Vital Kamerhe a livré des informations à la presse.

Ils étaient trois hauts responsables de l’Union sacrée de la nation sur la ligne de départ à lorgner le perchoir de la nouvelle Assemblée nationale congolaise. Vital Kamerhe est sorti victorieux face à Christophe Mboso, président de l’Assemblée nationale sortie, qui voulait rempiler, et Modeste Bahati, ancien président du Sénat.

Le choix de Félix Tshisekedi

Après sa victoire, Vital Kamerhe s’est confié à la presse, révélant que c’est le Président Félix Thsisekedi lui-même qui l’a désigné pour prendre le gouvernail de la chambre basse du Parlement. « Je n’avais jamais demandé à être candidat à la présidence de l’Assemblée nationale. J’étais en réalité le choix du président de la République, depuis plus de deux mois. Les autres ont exprimé leurs désirs, et après des tentatives de conciliation, nous avons été renvoyés aux primaires », a-t-il déclaré. Malgré cette désignation du chef de l’Union sacrée, le vieux routier de la politique congolaise a avoué que tout n’était pas gagné d’avance.

« C’est un moment (le moment du décompte des voix, ndlr) où le cœur bat la chamade. Mais, nous sommes des politiciens habitués aux revers comme aux succès. François Mitterrand lui-même avait mis 21 ans avant d’accéder à la Présidence française ». Quelques heures après sa victoire, Vital Kamerhe a été reçu en audience par le Président Félix Tshisekedi à qui il a dit de vive voix ses remerciements tout en lui réaffirmant sa loyauté.

Un retour au perchoir après 15 ans

Le poste de président de l’Assemblée nationale n’est pas une nouveauté pour Vital Kamerhe. En effet, l’homme avait déjà occupé cette position sous la bannière du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) de Joseph Kabila, de 2006 à 2009 année où il démissionna. Celui qui est déjà assuré de sa prochaine élection à la présidence de l’Assemblée nationale, vu la majorité écrasante que détient l’Union sacrée, annonce déjà les couleurs de sa mandature. « Nous allons faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit une réalité. Nous allons pousser le gouvernement à remplir ses assignations à travers un contrôle parlementaire et faire en sorte que les réformes soient élaborées et adoptées ».

Tout en promettant de restaurer le prestige et l’autorité de l’Assemblée nationale, Vital Kamerhe voudrait aussi placer au centre des préoccupations de sa mandature la question de l’insécurité à l’Est du pays. Il ambitionne de faire en sorte que « les cris de détresse des populations particulièrement sur l’agression rwandaise, soient relayés dans les débats parlementaires afin que des réformes soient élaborées et adoptées ».