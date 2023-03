RDC : ce que l’on sait du pont aérien humanitaire de l’Union Européenne vers Goma

L’Union Européenne a décidé de débloquer une aide conséquente en faveur de la République Démocratique du Congo. L’annonce a été faite, ce samedi, de la mise en place d’un pont aérien humanitaire vers Goma. Ce soutien vise à aider les populations de l’Est de ce pays d’Afrique Centrale, en proie aux groupes armés.

Alors que le Président français, Emmanuel Macron, est en tournée africaine, d’importantes décisions ont été prises concernant la RDC. En effet, la Commission européenne a annoncé la mise en place rapide d’un pont aérien. Celui-ci devra permettre d’acheminer une aide humanitaire sous forme de produits médicaux et alimentaires.

L’Union Européenne pour répondre aux besoins de la RDC

L’aide, qui concerne aussi d’autres produits d’urgence, « se fera en collaboration avec l’Unicef et d’autres partenaires humanitaires ». « L’UE est prête à mobiliser tous les moyens nécessaires pour soutenir les travailleurs humanitaires, y compris la logistique et l’aérien, afin de répondre aux besoins de la population en République Démocratique du Congo », a indiqué Janez Lenarcic, commissaire chargé de la gestion des crises.

Selon ce responsable, « avec cette opération de pont aérien humanitaire organisée avec le soutien de la France et la nouvelle mobilisation de fonds, nous réaffirmons notre soutien aux plus vulnérables ». Afin de couvrir les besoins immédiats des populations locales en nourriture, soins de santé et installations sanitaires, l’UE a en outre annoncé le déblocage d’une aide de 47 millions d’euros. Ce, par l’intermédiaire de ses partenaires humanitaires.

Kigali accusé d’avoir ressuscité le M23

L’annonce intervient au moment où l’Est de la RDC est en proie à, une rébellion dirigée par le M23. Les autorités congolaises accusent le Rwanda de soutenir la rébellion. Des accusations confirmées par des experts de l’ONU. Lundi, à la tribune du Conseil des droits de l’homme, à Genève, le Président congolais, Félix Tshisekedi, a accusé les autorités rwandaises d’avoir « ressuscité le Mouvement terroriste du 23 mars ».

Le chef de l’État congolais accuse le Rwanda de vouloir bloquer le processus de paix de Nairobi. Dans le même temps, dit-il, la situation leur permet de « poursuivre le pillage des ressources naturelles de la RDC ». Mieux, poursuit Tshisekedi, Kigali « cherche à placer sous imperium rwandais une partie du territoire national » congolais, notamment le Nord-Kivu.