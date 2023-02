RDC, M23 : devant le Conseil des droits de l’homme, Tshisekedi accuse encore le Rwanda

Devant le Conseil des droits de l’homme, ce lundi, Félix Tshisekedi, a une fois de plus dénoncé le soutien du Rwanda au M23. Un soutien qui pourrait hypothéquer la tenue effective des élections générales en RDC en décembre 2023.

Le Président de la Républiques démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, ne laisse passer aucune occasion pour dénoncer le soutien des RDF au mouvement rebelle du M23 qui terrorise son pays. Ce lundi encore, alors qu’il s’exprimait à la tribune du Conseil des droits de l’homme qui tient sa 52e session à Genève, le Président congolais est revenu sur la situation sécuritaire qui prévaut à l’est de son pays, du fait du M23. « C’est au moment où toutes les initiatives et actions que je viens d’exposer (en vue de la pacification de l’est du pays, ndlr) sont en cours et commencent à porter leurs fruits que les autorités rwandaises ont ressuscité le Mouvement terroriste du 23 mars, M23, défait en 2013 par nos Forces armées avec l’appui des troupes internationales de la MONUSCO ».

L’objectif du Rwanda est le pillage des ressources du Congo

Pour Félix Tshisekedi, le but visé par le Rwanda en soutenant le M23 et en bloquant le processus de paix de Nairobi, c’est « de poursuivre le pillage des ressources naturelles de la RDC et de placer sous imperium rwandais une partie de son territoire national, le Nord-Kivu ».

Félix Tshisekedi rejette tout lien de son pays avec les FDLR

Profitant de l’occasion, le Président Tshisekedi a réfuté une fois de plus les accusations du Rwanda selon lesquelles la RDC soutient les rebelles des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR). « C’est ici le lieu, une fois de plus, de dissiper toute équivoque et de porter un démenti cinglant aux allégations fallacieuses des dirigeants rwandais qui invoquent à qui veut les entendre, d’une part, la prétendue collaboration entre certains officiers de l’armée congolaise et les commandants des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) alors que j’ai changé le leadership de l’armée depuis plusieurs mois », martèle Félix Tshisekedi.

Le Président congolais s’adresse également à ceux qui ne croiraient toujours pas au soutien du Rwanda au M23 : « Je recommande à toute personne qui en aurait encore le doute de lire le rapport des groupes d’experts de l’ONU sur la situation sécuritaire à l’est de la RDC de septembre 2022 distribué par le Conseil de sécurité et celui lui déposé en janvier dernier pour se rendre à l’évidence de la présence des Forces de Défense du Rwanda (RDF) au Nord-Kivu et de leur soutien au M23 ».

Félix Tshisekedi tire la sonnette d’alarme parce que pour lui, la guerre à l’est de la RDC constitue une menace sérieuse qui pèse sur la tenue effective des élections générales de décembre 2023. C’est la raison pour laquelle il invite la communauté internationale à s’impliquer davantage aux côtés de la RDC pour la restauration de la paix et de l’autorité de l’État dans cette partie du territoire national.