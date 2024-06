RDC, AFC : la prise de Kanyabayonga, un tournant dans la guerre à l’Est ?

C’est peut-être bien un tournant dans le conflit à l’est de la #RDC. L’@afcongo et le #M23 se sont emparés vendredi de #Kanyabayonga, localité stratégique qui sert de voie principale pour atteindre le sud de #Lubero et progresser facilement vers #Butembo.

C’est également le moment qu’a choisi Corneille Nangaa, coordonnateur de l’Alliance Fleuve Congo, pour exprimer un message à la nation congolaise qu’il appelle à une large mobilisation pour organiser une forme de résistance constitutionnelle face au détournement grossier du scrutin présidentiel de décembre 2023 au profit d’un candidat, Felix Tshisekedi, qui s’y est arrogé un score de Maréchal (score Mobutiste?) sans rapport avec les votes des électeurs – dont la plupart n’avaient pas pu voter et avaient constaté a posteriori que les machines à voter avaient pourtant bien fonctionné non aux bureaux de vote, mais dans les caves et les garages des députés du parti présidentiel…

Il est intéressant de reprendre quelques éléments de ce discours au moment où l’AFC recommence à gagner du terrain dans les montagnes de l’Est congolais…

Aux termes des déclarations de Corneille Nangaa, la lutte engagée est une lutte nationale pour l’indépendance totale de la République Démocratique du Congo. L’Alliance Fleuve Congo (AFC), unique alternative constitutionnelle au régime de Tshisekedi, apporte à ses yeux une thérapeutique globale et cohérente aux crises politique, de gouvernance et identitaire en RDC.

Le premier objectif fondamental posé par Corneille Nangaa, c’est « d’endiguer l’insécurité dévastatrice qui endeuille les familles congolaises. » A ses yeux, « Tous les déplacés en errance dans les différents camps autour de Goma doivent désormais quitter ces prisons à ciel ouvert où ils servent de boucliers humains à l’armée de Tshisekedi. »

A l’inverse, Corneille Nangaa appelle les Congolais « réfugiés au Rwanda, en Ouganda, au Burundi et en Tanzanie », à prendre courage pour revenir à la maison. Puis il exhorte compatriotes des 26 provinces de la RDC,à prendre leur courage à deux mains pour s’opposer au pouvoir illégitime d’un président exclusivement préoccupé de parcourir le monde pour se faire reconnaître partout comme le Chef d’Etat de facto d’une République Démocratique du Congo qui ne l’a pourtant jamais élu !