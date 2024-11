RDC : 36 milliards de dollars injectés pour atteindre le taux de 62% d’électrification

En République Démocratique du Congo (RDC), le gouvernement a décidé d’électrifier une bonne partie du pays. Cet ambitieux projet aura pour but d’élever considérablement la cadence d’électrification, la faisant passer de 1 à 6%.

C’est donc à travers un vaste programme de 36 milliards de dollars que le gouvernement compte booster le secteur énergétique. Dévoilé par le ministre des Ressources hydrauliques et de l’Électricité, Teddy Lwamba, durant le Conseil des ministres du 8 novembre, ce projet dénommé « Compact Énergétique National » vise à long terme d’accroître de manière considérable le taux d’accès à l’électricité de 21,5% à 62,5% à l’horizon 2030.

Pour consolider ce projet, la RDC capitalise sur une collaboration entre les secteurs public et privé. En effet, sur les 36 milliards de dollars envisagés, 16,5 milliards viendront des fonds publics et pour les 19,5 milliards restants, ils seront introduits par les partenaires privés. C’est donc un plan d’envergure que le gouvernement veut mettre en place avec comme objectif non seulement d’élever le rythme annuel d’électrification, mais prioriser aussi le développement des infrastructures de production d’électricité ainsi que des réseaux de transport partenaires.

Limiter la dépendance des foyers congolais au bois et au charbon

« Compact Énergétique National » s’intéresse aussi à la question de la cuisson propre avec comme projet le développement multiplié par six du rythme d’adoption des solutions de cuisson propre. Ce rythme annuel sera accompagné d’un budget de 18,66 millions de dollars pour limiter la dépendance des foyers congolais au bois et au charbon, des combustibles chers causant des dégâts sur l’environnement.

Toutefois, ce déficit en énergie pour un pays comme la RDC suscite des questions quand on connait le potentiel hydro-électrique gigantesque du pays. Le gouvernement prévoit de s’accentuer sur l’électrification ainsi que les solutions énergétiques durables. Cela est indispensable quand on veut assurer une dynamique de croissance stable et souveraine.