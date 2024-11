RDC : l’Assemblée nationale entame l’examen d’un budget 2025 ambitieux et axé sur la sécurité et les infrastructures

La République Démocratique du Congo amorce l’examen de son budget pour 2025, avec une nette augmentation des dépenses pour répondre aux besoins pressants du pays. Présenté par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka devant l’Assemblée nationale le 31 octobre, ce projet de loi de finances prévoit une enveloppe de près de 50 milliards de francs congolais, soit environ 16,8 milliards de dollars.

C’est nettement une hausse de 21,6% par rapport à l’année précédente. Cet accroissement du budget reflète les grandes priorités nationales : amélioration des infrastructures, renforcement de la sécurité, et soutien accru aux secteurs agricoles. L’un des axes importants de ce budget est l’augmentation des investissements dans les infrastructures. Parmi les projets phares, on compte la construction du port en eaux profondes de Banana et la modernisation des principaux aéroports du pays.

Sécurité : une priorité budgétaire dans un contexte de crise

Ces projets sont destinés à améliorer les connexions nationales et internationales et à stimuler l’économie. Ces projets stratégiques sont envisagés comme des piliers du développement à long terme, visant à positionner la RDC comme un acteur clé dans la région. Face aux tensions sécuritaires persistantes à l’Est, le gouvernement a alloué une augmentation de 25% aux crédits destinés à la défense et à la sécurité.

La RDC est confrontée à plusieurs groupes armés dans sa partie orientale, dont le M23, soutenu par Kigali, les Forces démocratiques alliées (ADF), et le groupe armé Coopérative pour le développement du Congo (Codeco). Cette hausse du budget pour la sécurité vise à renforcer les capacités des forces armées et à stabiliser les régions affectées par ces conflits, qui représentent une menace constante pour la population et le développement du pays.

Agriculture, pêche et élevage : coup de pouce pour l’autosuffisance alimentaire

Dans un pays où l’agriculture occupe une part importante de la population, l’augmentation de 16,4% du budget alloué à l’agriculture, la pêche et l’élevage témoigne de l’engagement du gouvernement pour une meilleure autosuffisance alimentaire. Le soutien à ces secteurs doit favoriser l’augmentation de la production nationale, réduire la dépendance aux importations, et générer de nouvelles opportunités pour les communautés rurales.

Le budget de 2025 prévoit également 490 millions de dollars pour des dépenses dites « exceptionnelles » en RDC. Parmi elles, le recensement national de la population est une priorité, visant à disposer de données fiables et à jour pour des politiques publiques plus efficaces. Cet effort de recensement est considéré comme essentiel pour adapter les services sociaux, l’éducation et l’emploi aux réalités démographiques du pays.

inquiétudes sur la transparence et la gouvernance du budget

Ce budget n’a pas manqué de susciter des critiques de la part de l’opposition, qui dénonce des failles dans la gestion financière du pays. Le député Matata Ponyo a mis en lumière des préoccupations concernant le niveau de corruption et le non-respect de la chaîne des dépenses publiques. D’autres voix s’élèvent également contre l’indépendance de la Banque centrale, jugée insuffisante pour garantir la crédibilité des finances publiques.