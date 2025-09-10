Quand Nice rime avec… Tunis : l’histoire d’une méprise linguistique qui a tourné au voyage surprise

Zainab Musa

Une confusion phonétique au comptoir d’embarquement a transformé des vacances prévues sur la Côte d’Azur en escapade tunisienne pour deux touristes américaines. Retour sur un quiproquo qui rappelle l’importance de bien articuler… et de garder l’esprit ouvert aux surprises du voyage.

Imaginez la scène : deux touristes américaines se présentent au comptoir d’une compagnie aérienne européenne, demandent avec leur plus bel accent « a ticket to Nice » pour rejoindre la célèbre station balnéaire de la Côte d’Azur. L’employé comprend « a ticket Tunis » et leur vend allègrement deux billets pour la capitale tunisienne. Résultat ? Au lieu de siroter un rosé face à la Promenade des Anglais, nos deux voyageuses se retrouvent en chemin pour contempler les ruines de Carthage sous le soleil maghrébin.

C’est dans l’avion déjà en vol que les deux touristes ont compris leur méprise, mais trop tard, elle ont donc dû faire une halte en Tunisie avant d’arriver à Nice.

Un malentendu révélateur

Au-delà de l’aspect cocasse, cette mésaventure soulève des questions intéressantes. Comment deux destinations aussi différentes – l’une en France, l’autre en Afrique du Nord – peuvent-elles être confondues ? La réponse réside dans cette zone grise où les accents se rencontrent et où les protocoles de vérification font parfois défaut. Mais aussi dans l’absence de connaissance géographique des touristes, que l’on voit lorsque les deux femmes s’interrogent dans l’avion sur l’emplacement de la Tunisie.

Mais avouons-le : il y a quelque chose de romantique dans l’idée qu’une simple erreur de prononciation puisse transformer des vacances sur la Riviera française en aventure nord-africaine. Nos deux Américaines ont finalement pris leur mésaventure avec philosophie, découvrant les charmes inattendus de Tunis avant de rejoindre leur destination initiale. Une leçon de vie qui prouve que parfois, les plus beaux voyages sont ceux qu’on n’avait pas prévus.

Zainab Musa
Zainab Musa est une journaliste collaborant avec afrik.com, spécialisée dans l'actualité politique, économique et sociale du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. À travers ses enquêtes approfondies et ses analyses percutantes, elle met en lumière des sujets sensibles tels que la corruption, les tensions géopolitiques, les enjeux environnementaux et les défis de la transition énergétique. Ses articles traitent également des évolutions sociétales et culturelles, notamment à travers des reportages sur les figures influentes du Maroc et de l’Algérie. Son approche rigoureuse et son regard critique font d’elle une voix incontournable du journalisme africain francophone.
