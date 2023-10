Punaises de lit en France : après le Maroc, l’Algérie se barricade

L’Algérie a décidé de renforcer les mesures sanitaires aux points de passage frontaliers. Il est question, pour Alger, d’éviter la propagation des punaises de lit, qui ont envahi des villes françaises. Mardi, le Maroc a déclenché une procédure similaire, après une fausse alerte.

C’est ce jeudi 5 octobre 2023 que les autorités algériennes ont annoncé le renforcement des mesures sanitaires aux niveaux des frontières. L’annonce a été faite par le ministère algérien de la Santé publique, sur sa page Facebook. «Le ministère de la Santé, en coordination avec diverses autorités compétentes, a décidé d’activer le système de vigilance sanitaire en publiant un mémorandum».

Des mesures en prévision de la propagation

Lequel mémorandum «comprend un ensemble de mesures préventives qui doivent être adoptées pour éviter la propagation de toute évolution épidémique ou de tout autre dommage résultant d’insectes nuisibles tels que les punaises de lit». Le département de la Santé insiste sur «l’application des réglementations sanitaires internationales et les tâches des centres de contrôle sanitaire aux frontières».

Le ministère invite à «la surveillance sanitaire des avions, des navires et des moyens de transport terrestre, et leur désinfection en cas de menace constatée par les employés des centres de contrôle sanitaire aux frontières». Alger instruit de «renforcer la surveillance épidémiologique, le maintien et le contrôle régulier de la propreté des aéroports, et des ports, et de contrôler la désinfection des bagages et marchandises susceptibles de contenir des insectes nuisibles».

La France envahie par les punaises de lit

Par ailleurs, il est demandé «le maintien d’une coopération et d’une coordination étroites et continues avec tous les secteurs opérant aux points d’entrée aériens, maritimes et terrestres». Les punaises de lit ont envahi plusieurs villes françaises. Mardi, un navire en provenance de Marseille a créé la panique au port de Tanger Med. Des mesures ont été immédiatement prises avec le ministère marocain de la Santé et de la Protection sociale.

Il a été annoncé «l’activation du système de vigilance sanitaire et de surveillance proactive contre toute intrusion et propagation de cet insecte». Les mesures ont été prises «en coordination avec les différentes autorités publiques concernées par la surveillance sanitaire aux frontières». Il est question pour le royaume «de prévenir toute infiltration de cet insecte sur le territoire national».

Au niveau des points de transit maritime, aérien et terrestre, les services de contrôle sanitaire du ministère sont en alerte. Ils «effectuent des inspections minutieuses et globales de tous les moyens de transport entrant ou sortant de ces postes frontaliers». Pendant ce temps, en France, c’est une lutte pas gagnée d’avance contre ces Punaises de lit.