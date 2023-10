Le Maroc craint une contagion de punaises de lit en provenance de France

Le royaume du Maroc anticipe sur une éventuelle propagation des punaises de lit. Ce, après l’alerte de la présence d’un de ces insectes, sur un navire en provenance de Marseille, en France. Le Maroc a d’ores et déjà pris des mesures pour «prévenir l’infiltration de cet insecte sur le territoire national».

Des punaises de lit en provenance de Marseille ?

Alors qu’en France les punaises de lit ont fini d’installer une certaine psychose, en Afrique, on craint une contamination. Notamment au Maroc où le port de Tanger Med a connu des moments de frayeur. Ce, à cause d’une punaise de lit annoncée à bord d’un navire en provenance du port de Marseille. Une alerte qui a entraîné la mobilisation de différentes équipes spécialisées dans la stérilisation.

Selon le presse marocaine, le bateau et ses passagers ont, pendant un moment, été placés en quarantaine. Des insecticides ont été pulvérisés à bord de l’embarcation aux fins de neutraliser toute éventuelle contamination au royaume. C’est après ces mesures que les passagers et l’équipage ont été autorisés à quitter le navire. Il s’agit du premier bateau où une punaise de lit a été découverte, selon les journaux marocains.

Fausse alerte au port de Tanger Med

Le royaume a aussitôt pris des mesures. Dans la foulée, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a annoncé «l’activation du système de vigilance sanitaire et de surveillance proactive contre toute intrusion et propagation de cet insecte». Ce, précise le gouvernement, «en coordination avec les différentes autorités publiques concernées par la surveillance sanitaire aux frontières».

Le communiqué du ministère précise que la mesure a été prise, «en réaction aux informations faisant état de la propagation de la punaise de lit dans un pays européen». Mais aussi et surtout «afin de prévenir toute infiltration de cet insecte sur le territoire national». Seulement, d’après les autorités royales, il s’agissait d’une fausse alerte. Celle-ci a été «émise par le capitaine d’un navire en provenance du port de Marseille en France, le 2 octobre».

Surveillance sanitaire aux frontières du Maroc

Le ministère parle de «suspicions de présence de punaises de lit dans la cabine de l’équipage». Les procédures habituelles, en pareil cas, ont été mises en œuvre. Il a été procédé à «une inspection minutieuse de toutes les composantes du navire, de sa cargaison et de ses espaces communs». Le gouvernement a toutefois rassuré que «les résultats de l’inspection ont montré l’absence de tout insecte à bord du navire, y compris les punaises de lit».

La France lutte contre une invasion de punaises

Les services de contrôle sanitaire du ministère au niveau des points de transit maritime, aérien et terrestre sont en alerte. En collaboration avec les différents départements, ils «effectuent des inspections minutieuses et globales de tous les moyens de transport entrant ou sortant de ces postes frontaliers», assure les autorités marocaines. Ce, «conformément aux procédures de surveillance sanitaire aux frontières nationales».

Notons qu’actuellement, la France lutte contre une infestation es punaises de lit. Une invasion qui touche Paris avec son grand nombre d’habitants. Heureusement que la capitale française n’est pas la plus touchée par l’invasion. La présence de ces insectes est beaucoup plus importante dans d’autres villes comme la région d’Auvergne-Rhône-Alpes, la Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Grand Est.