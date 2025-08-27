Présidentielle ivoirienne : une cinquantaine de candidatures déposées à la CEI

En Côte d’Ivoire, plus de cinquante candidatures ont été déposées auprès de la CEI pour la présidentielle du 25 octobre. Parmi elles figurent Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, Pascal Affi N’Guessan, Simone Ehivet ou encore Tidjane Thiam. Le Conseil constitutionnel doit désormais établir la liste définitive d’ici au 10 septembre, en écartant les dossiers non conformes.

La Côte d’Ivoire entre dans une nouvelle étape de son processus électoral. À l’issue du délai fixé ce mardi 26 août à minuit, plus de 50 dossiers de candidature à l’élection présidentielle du 25 octobre prochain ont été officiellement déposés auprès de la Commission électorale indépendante (CEI).

Une cinquantaine de prétendants en lice

La CEI a désormais trois jours pour transmettre l’ensemble des dossiers au Conseil constitutionnel, qui devra établir, d’ici au 10 septembre, la liste définitive des candidats retenus. Parmi les plus de cinquante dossiers enregistrés, figurent ceux de personnalités majeures de la vie politique nationale : le président sortant Alassane Ouattara, candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), l’ancien Premier ministre Pascal Affi N’Guessan, investi par le Front populaire ivoirien (FPI), ou encore Simone Ehivet, ex-Première dame, qui porte les couleurs du Mouvement des générations capables (MGC).

Les grandes figures de l’opposition ne manquent pas à l’appel. Laurent Gbagbo, ancien chef de l’État, a lui aussi déposé son dossier, tout comme l’homme d’affaires Jean-Louis Billon, l’ancien ministre et ex-dirigeant de Crédit Suisse Tidjane Thiam, ou encore d’autres figures issues de la société civile et du monde économique. L’absence remarquée de Guillaume Soro, ancien Premier ministre en exil, et de Charles Blé Goudé, leader du Cojep, souligne cependant les fractures toujours présentes au sein de la classe politique ivoirienne.

Une étape décisive avant le verdict du Conseil constitutionnel

Si l’annonce d’une cinquantaine de candidatures peut sembler refléter une ouverture démocratique, tous ne franchiront pas le cap du Conseil constitutionnel. Celui-ci devra examiner scrupuleusement les dossiers, en vérifiant notamment les critères de moralité, d’éligibilité et les conditions financières imposées. C’est donc une sélection plus restreinte qui sera officiellement validée d’ici au 10 septembre.

Le rendez-vous électoral du 25 octobre cristallise les attentions. Outre la question de la participation effective des grandes figures politiques, ce scrutin est observé de près par les acteurs internationaux, compte tenu du rôle central de la Côte d’Ivoire dans la stabilité régionale. Pour les électeurs, il s’agira de choisir entre la continuité avec le président sortant et les différentes visions de l’opposition, dans un contexte marqué par les débats sur la gouvernance, la réconciliation nationale et le développement économique.