Pourquoi la BAD a retiré son personnel international d’Éthiopie

La Banque africaine de développement a décidé de retirer d’Éthiopie tout son personnel international. Décision qui fait suite à un incident diplomatique en lien avec l’agression de deux de ses personnels.

Violation du protocole diplomatique

C’est hier, mercredi 20 décembre 2023 que la BAD (Banque africaine de développement) a annoncé sa décision de retirer d’Éthiopie tout son personnel international. L’institution financière créée vers 1960 justifie la mesure par une récente violation du protocole diplomatique. Ce, après l’agression de deux membres de son personnel par les forces de sécurité de ce pays d’Afrique de l’Est.

Selon le communiqué du président de la BAD, tout est parti fin octobre, lorsque deux de ses employés basés à Addis-Abeba ont été « illégalement » arrêtés. Une interpellation qui a été suivie d’une agression physique avant qu’ils ne soient « détenus pendant des heures sans inculpation ni explication officielle », a déclaré la banque basée à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Des émissaires de la BAD à Addis-Abeba

Pour la banque, il s’agit d’une « violation flagrante de leur immunité, de leurs droits et privilèges diplomatiques personnels prévus par l’accord de siège entre le Groupe de la BAD et le gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie ». Cet incident avait contraint le président de la BAD, Akinwumi Adesina, à immédiatement contacter les autorités éthiopiennes. Après cette intervention, les deux membres du personnel de la Banque finiront par être libérés.

A la suite de cet incident jugé « malheureux », la Banque africaine de développement, par une note verbale en date du 6 novembre, a demandé aux autorités éthiopiennes l’ouverture d’une enquête transparente pour mettre toute la lumière sur cette affaire. Le 22 novembre, le président de la BAD a envoyé des émissaires à Addis-Abeba pour échanger avec les autorités éthiopiennes et rencontrer le personnel de la banque dans le pays.

Aucun détail des enquêtes sur l’incident

Seulement, le rapport des hauts responsables de la BAD en Éthiopie n’est pas rassurant. Ce qui a poussé le patron de l’institution à prendre des mesures. « L’évaluation de la délégation de la banque indique que la situation n’est toujours pas résolue de manière satisfaisante. Cela ne garantit pas non plus que tous les employés de la BAD se sentent en sécurité pour exercer leurs fonctions et se déplacer dans le pays sans crainte de harcèlement », a indiqué Akinwumi Adesina.

Et le président de la BAD d’ajouter : « la Banque africaine de développement reste particulièrement préoccupée par le fait que le gouvernement éthiopien n’a, à ce jour, partagé avec la banque aucun rapport ni aucun détail des enquêtes sur l’incident ». Une situation source d’inquiétudes au sein du groupe de la Banque africaine de développement, notamment parmi le personnel du bureau-pays d’Éthiopie. L’inquiétude, a, selon la BAD, gagné même les actionnaires de la banque.

Travaillera hors du lieu d’affectation

Par mesure de précaution, la BAD a décidé que « le personnel international de la banque en Éthiopie travaillera à distance hors de son lieu d’affectation ». Ce, « jusqu’à ce que les conclusions des investigations gouvernementales sur ce grave incident soient partagées de manière transparente avec la Banque et que tous les détails des mesures prises pour traduire les coupables en justice soient rendus publics ».

« La poursuite de ses opérations et sa présence dans le pays pourraient être affectées négativement si l’incident n’est pas entièrement résolu », a dit la BAD. Akinwumi Adesina a précisé que la Banque africaine de développement reste déterminée à soutenir le développement socioéconomique de l’Éthiopie. A la date du 30 septembre 2023, le portefeuille actif de la BAD en Éthiopie totalisait 1,24 milliard de dollars, pour le financement de 22 projets.