Polémique : Miss Côte d’Ivoire, une Sénégalaise !

Le concours Miss Côte d’Ivoire 2019 qui a vu le sacre de Tara Guèye, comme étant la plus belle femme de ce pays d’Afrique de l’Ouest, a déclenché une vive polémique. L’heureuse élue serait Sénégalaise.

Tara Guèye, âgée de 22 ans, de mère Ivoirienne et de père Sénégalais, miss Yamoussoukro lors des présélections, a remporté l’étape finale et est sacrée Miss Côte d’Ivoire 2019. Se basant sur le patronyme de la jeune étudiante en licence de sciences économiques à Fès, au Maroc, ils ont été nombreux les internautes à se demander si leur Miss est bien Ivoirienne. S’en est suivie une vive polémique sur la nationalité de Tara Guèye.

L’intervention du parlementaire par ailleurs ancien ministre ivoirien des Sports, n’a fait que raviver la tension autour de cette élection. Selon lui, « il ne s’agit pas de xénophobie sinon elle n’aurait même pas postulé pour être Miss Côte d’Ivoire. Elle est ivoirienne et c’est ce que l’opinion retient. Pour le reste, le sentiment pour la préférence nationale est ancré dans tous les pays au monde. Reconnaissons-le ». Des mots tels que « ivoirité » et « nationalité de souche », au sens lourd, et qui abordent un sujet sensible.

« Ce n’est pas maintenant que ce débat a commencé », reconnait Adja Soda, mère de Miss Côte d’Ivoire, qui rappelle que « les choses ont commencé depuis son élection à Yamoussoukro. Comme nous ne voulons pas entrer dans la polémique, nous laissons les gens dire ce qu’ils veulent ». Et de préciser : « son père est Sénégalais. Il s’appelle Medoum Guèye. Mais moi, je suis Ivoirienne de par ma mère qui est Adjoukrou (…). Sa grand-mère est de Dabou et elle peut tout justifier tant en Adjoukrou qu’en Baoulé. Son père a été un agent de la Rti ».

Rappelons que pour son sacre, Tara Guèye empoche le pactole de 10 millions FCFA et un voiture. Sans compter les 3 millions FCFA reçu de la Première dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara.

