Plus de 500 pèlerins meurent durant le Hadj à cause de la chaleur accablante

La chaleur extrême en Arabie saoudite a fait des ravages parmi les pèlerins participant au Hadj cette année. Au 18 juin 2024, les autorités ont signalé au moins 550 décès liés à la chaleur. Parmi les victimes, on compte 323 pèlerins égyptiens. Selon les diplomates arabes, la plupart de ces décès sont dus aux températures particulièrement élevées, avec un seul cas de décès lié à la bousculade.

Le changement climatique a des effets dramatiques pour le Hadj 1445 H. plus de 500 morts et de nombreux cas d’hospitalisation ont été déclarés. Plus de 300 égyptiens sont décédés et les pèlerins originaires de Jordanie ont également été durement touchés, avec au moins 60 décès signalés. Les autorités saoudiennes attribuent la majorité de ces décès aux coups de chaleur.

Le Hadj est un pèlerinage annuel à La Mecque, en Arabie saoudite, qui est obligatoire pour tous les musulmans capables de l’accomplir au moins une fois dans leur vie. Il s’agit d’un rassemblement immense, avec des millions de personnes qui affluent chaque année vers la ville sainte. Les températures pendant le Hadj peuvent être extrêmement élevées, atteignant cette année plus 50 degrés Celsius !

Des mesures parfois insuffisantes

Les personnes âgées, les personnes souffrant de problèmes de santé chroniques et les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables aux effets de la chaleur. Les autorités saoudiennes ont pris des mesures pour tenter de réduire le nombre de décès liés à la chaleur, notamment en distribuant de l’eau et des parasols aux pèlerins, en établissant des postes de premiers secours et en diffusant des conseils de santé.

Cependant, ces mesures n’ont pas suffi à empêcher les tragédies de cette année. Le nombre élevé de décès est un rappel des dangers de la chaleur accablante et de la nécessité de prendre des précautions pour se protéger lors d’activités en plein air par temps chaud.

Drames passés durant le Hadj

Le Hadj a malheureusement été le théâtre de nombreux drames au fil des ans, souvent liés à des bousculades et des conditions météorologiques extrêmes. L’un des incidents les plus tragiques a eu lieu en 2015, lorsque plus de 2 000 pèlerins ont perdu la vie dans une bousculade à Mina, près de La Mecque. Ce drame a mis en lumière les défis logistiques et de sécurité associés à la gestion de millions de personnes dans un espace restreint.

En 1990, une bousculade dans un tunnel piétonnier menant à La Mecque avait entraîné la mort de 1 426 pèlerins. Cet événement tragique avait alors conduit à des améliorations significatives des infrastructures pour gérer les flux de pèlerins.

Les autorités saoudiennes continuent d’améliorer les mesures de sécurité et les infrastructures pour prévenir de tels incidents. Cependant, la combinaison de fortes chaleurs et de grandes foules reste un défi constant pour assurer la sécurité des pèlerins.

Des précautions qui s’imposent

Pour rester en sécurité en cas de chaleur accablante, il est essentiel de boire beaucoup d’eau, même sans soif, d’éviter les activités intenses en extérieur pendant les heures les plus chaudes, de porter des vêtements amples et clairs, de se protéger du soleil avec un chapeau et de la crème solaire, et de surveiller les signes de coup de chaleur tels que la fièvre, les étourdissements et la confusion. En cas de coup de chaleur, il est crucial de demander immédiatement une aide médicale.