Pluies torrentielles à Nairobi : le bilan national grimpe à 45 décès par noyade

De violentes pluies ont frappé Nairobi et plusieurs régions du Kenya, provoquant de graves inondations et un lourd bilan humain. Au moins 45 personnes ont perdu la vie par noyade à l’échelle nationale, dont 23 dans la capitale. Routes submergées, habitations détruites et activités paralysées témoignent de l’ampleur de la catastrophe. Alors que les secours restent mobilisés, la colère grandit face aux failles des infrastructures urbaines.

Le réveil est brutal pour les habitants de la capitale kényane. Après des précipitations d’une intensité exceptionnelle survenues dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 mars 2026, Nairobi panse ses plaies. Le bilan humain s’alourdit d’heure en heure, tandis que les stigmates de la catastrophe sont visibles dans chaque ruelle de la métropole. Des quartiers huppés de Parklands aux bidonvilles surpeuplés, aucun secteur n’a été épargné par la fureur des eaux, plongeant la ville dans un état d’urgence absolue.

Une capitale submergée et un bilan humain tragique

Le dernier rapport des forces de l’ordre fait état d’au moins 23 morts pour la seule ville de Nairobi, un chiffre qui s’inscrit dans une tragédie nationale comptabilisant déjà 45 victimes de noyade à travers le pays. Les témoignages recueillis sur place décrivent des scènes d’apocalypse : des berges de rivières qui s’effondrent, des voitures emportées comme des fétus de paille et des habitations envahies par une boue dévastatrice.

Au centre-ville, l’eau a forcé les portes des commerces, détruisant les stocks et les outils de travail, tandis que dans les quartiers résidentiels, des drames plus sombres se sont joués, comme ce voisin retrouvé mort électrocuté alors qu’il tentait de fuir la montée des eaux.

La colère gronde face aux failles des infrastructures

Au-delà de la douleur, une profonde frustration commence à gagner les réseaux sociaux et les rues de la capitale. Les critiques se cristallisent autour du gouverneur de Nairobi, Johnson Sakaja. De nombreux résidents et militants lui rappellent ses promesses de 2022 concernant l’amélioration drastique du système de drainage et des égouts.

L’absence apparente de gestion active des eaux pluviales et le manque de préparation du comté sont aujourd’hui pointés du doigt comme des facteurs aggravants de la catastrophe. Le président William Ruto, tout en ordonnant le déploiement immédiat de secours coordonnés, a lui-même reconnu l’urgence de trouver des solutions structurelles pour adapter les zones urbaines à ces défis permanents.

Un impact économique et régional majeur

Les répercussions de ces pluies ne s’arrêtent pas aux portes de la capitale. La Croix-Rouge kényane signale la destruction de vastes zones agricoles dans les comtés voisins, menaçant la sécurité alimentaire locale. Le hub de transport que représente Nairobi a également été paralysé, forçant la compagnie nationale Kenya Airways à dérouter ses vols vers Mombasa.

Cette vulnérabilité accrue rappelle la réalité d’un dérèglement climatique qui frappe l’Afrique de l’Est de manière disproportionnée. Selon les experts, le doublement de la fréquence de ces épisodes extrêmes ces vingt dernières années impose désormais une révision totale des politiques d’urbanisme dans toute la région.