Inondations meurtrières à Nairobi : au moins 10 morts et une ville paralysée par les pluies

De violentes pluies ont provoqué de graves inondations dans la capitale du Kenya, faisant au moins dix morts et causant d’importants dégâts matériels. La ville de Nairobi s’est retrouvée submergée après plusieurs heures de précipitations intenses ayant entraîné le débordement de rivières et la saturation des systèmes de drainage. Les autorités redoutent un bilan plus lourd, plusieurs personnes étant toujours portées disparues. Dans plusieurs quartiers, les habitants ont dû fuir leurs maisons envahies par les eaux, tandis que des automobilistes sont restés bloqués sur des routes transformées en torrents.

Au Kenya, une montée rapide des eaux s’est produite durant la nuit, surprenant de nombreux résidents et conducteurs. Selon les services de secours, des quartiers situés dans des zones basses ont été particulièrement touchés. Les rues se sont rapidement transformées en canaux boueux, rendant la circulation impossible. Certaines familles ont été contraintes de quitter leurs habitations en urgence, parfois en traversant l’eau à pied ou en nageant pour atteindre des zones plus sûres. Les autorités locales ont lancé un appel à la prudence alors que les pluies continuent de tomber sur la capitale kényane.

Un bilan humain et matériel qui pourrait s’alourdir

Le commandant de la police régionale de Nairobi, George Seda, a confirmé le décès d’au moins dix personnes lors d’une conférence de presse. Il a toutefois averti que ce bilan restait provisoire, car plusieurs habitants sont toujours introuvables après la crue soudaine. Les opérations de recherche se poursuivent dans différents secteurs de la ville, notamment le long des cours d’eau et dans les zones fortement inondées.

Les dégâts matériels sont également considérables. La police a indiqué qu’au moins 71 véhicules avaient été emportés par les flots après avoir été surpris par la montée brutale des eaux. De nombreuses voitures ont été retrouvées empilées ou abandonnées dans les rues, certaines étant complètement submergées. Les autorités craignent que plusieurs personnes aient été piégées dans leurs véhicules lorsque les eaux ont envahi les routes, rendant toute évacuation extrêmement difficile.

Des quartiers submergés et des infrastructures fragilisées

Au-delà des pertes humaines, les inondations ont causé d’importants dommages aux habitations et aux commerces. Dans plusieurs quartiers de Nairobi, l’eau s’est infiltrée dans les maisons, détruisant meubles, équipements et stocks de marchandises. Des commerçants ont signalé des pertes financières importantes après que leurs boutiques ont été envahies par la boue et les débris transportés par les crues.

Les infrastructures urbaines ont également été sévèrement touchées. Les systèmes d’évacuation des eaux pluviales se sont révélés insuffisants face à l’intensité des précipitations. De nombreux canaux de drainage ont débordé, aggravant les inondations dans les zones densément peuplées. Les embouteillages massifs provoqués par la fermeture de plusieurs axes routiers ont paralysé l’activité économique dans certaines parties de la capitale, perturbant les transports et les livraisons pendant plusieurs heures.

L’électricité perturbée et les secours mobilisés

Les intempéries ont également affecté le réseau électrique de la capitale. Une sous-station importante, située dans le quartier de South C, a été endommagée par la montée des eaux. Ce qui a entraîné des coupures de courant dans plusieurs secteurs. Des équipes techniques ont été mobilisées pour réparer les installations et tenter de rétablir l’électricité le plus rapidement possible.

Les services d’urgence, appuyés par la police et les autorités locales, ont été déployés dans les zones les plus touchées afin de porter assistance aux habitants. Des opérations d’évacuation ont été menées pour secourir des familles piégées dans leurs habitations. Des équipes spécialisées surveillent également les rivières et les canaux de drainage pour anticiper de nouvelles crues si les précipitations se poursuivent dans les prochains jours.

Le gouvernement kényan face à une urgence climatique

Face à l’ampleur de la catastrophe, le ministre kényan des Services publics et des Programmes spéciaux, Geoffrey Ruku, a annoncé la convocation d’une réunion d’urgence réunissant plusieurs responsables gouvernementaux. L’objectif est de coordonner la réponse nationale et de définir les mesures nécessaires pour venir en aide aux populations touchées par les inondations.

Les autorités envisagent notamment des programmes d’assistance pour les familles sinistrées, ainsi que des interventions rapides pour réparer les infrastructures endommagées. Cette nouvelle catastrophe relance également le débat sur l’insuffisance des systèmes de drainage face aux épisodes météorologiques extrêmes.