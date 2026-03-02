Drame aérien dans l’ouest du Kenya : un hélicoptère s’écrase avec un député à bord

Un accident d’hélicoptère a coûté la vie à six personnes samedi dans l’ouest du Kenya. Parmi les victimes figure le député Johana Ng’eno, représentant de la circonscription d’Emurua Dikirr. L’appareil s’est écrasé dans le comté de Nandi pour des raisons encore inconnues. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du crash.

Le Kenya est en deuil après l’annonce d’un tragique accident d’hélicoptère survenu samedi dans l’ouest du pays. Le crash, qui s’est produit dans une région reculée, a coûté la vie à la totalité des occupants de l’appareil. Parmi les victimes figure une personnalité politique de premier plan, confirmant l’ampleur du choc ressenti au sein de la classe dirigeante et de la population kényane.

Une chute fatale dans le comté de Nandi

L’accident s’est produit précisément à Mosop, une localité située dans le comté de Nandi, à environ 300 kilomètres au nord-ouest de Nairobi. Selon les premiers rapports fournis par les autorités policières locales, notamment le commandant Samuel Mukusi, l’hélicoptère transportait six personnes au moment de l’impact. L’appareil s’est écrasé dans la région du North Rift pour des raisons qui restent encore à déterminer par les enquêteurs de l’aviation civile.

Les secours dépêchés sur place n’ont pu que constater le décès des six passagers. Outre le pilote, quatre autres personnes dont l’identité n’a pas encore été officiellement communiquée ont péri dans l’accident. La violence du choc n’a laissé aucune chance aux occupants et a plongé la communauté de Mosop dans la stupeur alors que les débris de l’engin jonchaient le site du crash.

La perte du député Johana Ng’eno

La nation kényane a rapidement appris que le député Johana Ng’eno se trouvait à bord du vol tragique. Représentant de la circonscription d’Emurua Dikirr, cet homme politique influent était une figure connue du paysage législatif national. Sa présence dans l’appareil a été confirmée par les autorités gouvernementales peu après le drame, transformant cet accident technique en une affaire d’État.

Le président William Ruto a pris la parole dès dimanche sur les réseaux sociaux pour rendre un hommage solennel à l’élu. Dans un message empreint d’émotion, le chef de l’État a adressé ses pensées et ses prières à la famille du défunt, ainsi qu’aux proches de toutes les autres victimes touchées par cette catastrophe aérienne. Ce message de condoléances souligne l’unité du pays face à cette épreuve qui frappe le comté de Nandi et la circonscription d’Emurua Dikirr.

Une enquête ouverte sur les causes du crash

Alors que les corps ont été transportés vers les morgues locales, l’heure est désormais à la recherche de réponses. Les causes exactes de la chute de l’hélicoptère demeurent inconnues à ce stade. Les experts devront analyser les conditions météorologiques au moment du vol, l’état de maintenance de l’appareil ainsi que les communications radio avant l’impact pour comprendre comment une telle tragédie a pu se produire.

Le secteur de l’aviation au Kenya est souvent scruté lors de tels incidents, particulièrement lorsqu’ils impliquent des personnalités publiques utilisant des transports privés pour rejoindre des zones enclavées. En attendant les conclusions du rapport officiel, le pays reste suspendu à l’identification des autres passagers et aux détails des funérailles nationales qui s’annoncent pour le député disparu.