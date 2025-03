Passeports diplomatiques : la Côte d’Ivoire et la France lèvent l’obstacle des visas

Le gouvernement ivoirien a adopté, le mercredi 26 février 2025, un décret ratifiant l’accord d’exemption de visa de court séjour entre la Côte d’Ivoire et la France pour les détenteurs de passeports diplomatiques.

Cette mesure vise à faciliter les déplacements des diplomates et des agents des services publics des deux pays. Elle renforce ainsi leurs relations bilatérales.

Un accord diplomatique bénéfique aux deux nations

Signé en janvier 2025, cet accord réciproque permet aux ressortissants ivoiriens et français détenant un passeport diplomatique valide d’au moins trois mois d’effectuer des séjours de courte durée sans avoir à solliciter de visa. Cette initiative s’inscrit dans une volonté commune d’assouplir les contraintes administratives et de favoriser une meilleure mobilité des acteurs diplomatiques et gouvernementaux.

La suppression de l’obligation de visa s’inscrit dans un contexte de coopération étroite entre la Côte d’Ivoire et la France. En facilitant les déplacements des représentants des deux États, cet accord contribue à un dialogue diplomatique plus fluide. Il permet également une meilleure coordination dans divers domaines, notamment économique, culturel et sécuritaire.

Qui est concerné par cette exemption de visa ?

Cette mesure bénéficie aux diplomates, aux membres de leur famille ainsi qu’aux agents des services publics détenteurs de passeports diplomatiques en cours de validité. Elle vise à faciliter leurs missions officielles et à réduire les démarches administratives souvent lourdes liées à l’obtention d’un visa.

Avec cette décision, la Côte d’Ivoire et la France renforcent leurs liens et simplifient la coopération entre leurs institutions. Son impact sur les échanges diplomatiques et institutionnels sera à observer dans les mois à venir.