La France restitue à la Côte d’Ivoire son camp de tir

La France a procédé à la restitution du camp de tir de Lomo-Nord à l’armée ivoirienne. Cette décision, prise après un tragique incident ayant coûté la vie à un civil, met fin à près de 50 ans de présence militaire française sur ce site.

Un tournant dans les relations militaires franco-ivoiriennes. Le camp de tir de Lomo-Nord, situé au cœur de la Côte d’Ivoire, a été depuis des décennies un lieu d’entraînement pour les forces armées françaises. Cependant, les tensions entre la population locale et l’armée française ont progressivement augmenté, culminant avec un dramatique accident survenu en avril 2022.

Ce jour-là, un tir d’essai a causé la mort d’un jeune bouvier et blessé de nombreux animaux. Cet incident, jugé déplorable, a suscité une vive émotion et des interrogations sur la sécurité des populations riveraines. Face à cette situation, les autorités françaises et ivoiriennes ont pris une décision importante. Les deux parties ont, en effet, convenu de mettre fin à cette longue période de coopération militaire.

Restitution du camp : un tournant symbolique

La restitution du camp de tir est ainsi perçue comme une étape nécessaire pour apaiser les tensions et renforcer la confiance entre les deux pays. Cette décision marque un tournant symbolique dans les relations bilatérales entre la France et la Côte d’Ivoire. Elle témoigne de l’évolution du partenariat entre les deux pays, et souligne la volonté de l’État ivoirien d’assumer pleinement ses responsabilités en matière de défense.

La restitution du camp de tir de Lomo-Nord ouvre de nouvelles perspectives pour la Côte d’Ivoire. En récupérant ce territoire, l’armée ivoirienne dispose désormais de plus de moyens pour assurer la sécurité de son pays. Cependant, cette décision pourrait poser un problème de gestion de ce site et de formation des troupes. Ce qui devra nécessiter des autorités ivoiriennes la mise en œuvre d’une politique de défense efficace.

Une coopération étroite

Notons qu’après le retrait des soldats français du Niger, Paris avait beaucoup misé sur la coopération militaire avec Abidjan. L’armée française a formé, rien qu’en 2022, quelque 3 500 soldats ivoiriens, dans plusieurs domaines. Entre autres : la conduite d’opération, le sauvetage au combat, le renseignement et la lutte contre les engins explosifs. Trois corps d’armée ont été concernés par ces différentes formations : air, terre et mer.

La coopération entre les deux pays a permis à 243 militaires ivoiriens d’être admis dans des écoles d’inspiration française. En février 2023, l’armée française a alloué 33 véhicules, 27 jumelles de vision nocturne et 22 radios de transmission à son homologue ivoirienne. Le tout pour une valeur de 1,5 milliard de francs CFA.