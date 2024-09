Paris-Charles De Gaulle, 3e aéroport européen le plus long à parcourir !

Certains aéroports européens réservent aux passagers de longues promenades avant d’embarquer. Grâce à Google Earth, les distances à parcourir dans les plus grands hubs aériens d’Europe ont été mesurées. Avec une distance maximale à parcourir de 2,35 kilomètres, l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, en France, se classe en troisième position, derrière les aéroports d’Athènes et de Madrid.

Pour mener cette étude, les distances maximales à parcourir ont été calculées à l’aide de l’outil de mesure disponible sur Google Earth. Pour chaque aéroport, la distance a été mesurée depuis l’entrée du plus grand terminal jusqu’à la porte d’embarquement la plus éloignée. Pour chaque aéroport européen, Parkos a utilisé Google Earth et a calculé le nombre de kilomètres à parcourir depuis l’entrée de la salle de départ jusqu’à la porte d’embarquement la plus éloignée.

2,3 kilomètres à parcourir dans Paris-Charles de Gaulle !

Au rang des aéroports les plus longs à parcourir, l’Aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas en Espagne vient en tête. Avec plus de 2,5 kilomètres à parcourir entre certains terminaux et portes d’embarquement, Madrid-Barajas (MAD) décroche la palme de l’aéroport européen où l’on risque le plus de se fatiguer les jambes. Vient ensuite l’Aéroport international d’Athènes (ATH) en Grèce, avec près de 2,5 kilomètres de distance maximale à parcourir.

Quid de l’Aéroport Paris-Charles de Gaulle (CDG) en France ? Le célèbre hub aérien parisien complète le podium avec plus de 2,3 kilomètres à parcourir. Si en France, à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle la distance maximale à parcourir est la plus longue, l’aéroport Nantes-Atlantique est celui où cette distance est la plus faible, avec une maximum de 132 mètres à parcourir pour rejoindre la porte d’embarquement.

Les 5 aéroports européens avec les distances à parcourir les plus longues

1 – Aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Espagne – 2 503 mètres

2 – Aéroport international d’Athènes, Grèce – 2 490 mètres

3 – Aéroport Paris-Charles de Gaulle, France – 2 346 mètres

4 – Aéroport de Francfort, Allemagne – 1 835 mètres

5 – Aéroport de Londres-Heathrow, Royaume-Uni – 1 798 mètres