Ouverture du Salon International de l’Agriculture et des Ressources animales à Abidjan

Ce vendredi 23 Mai 2025 marquait le début d’une aventure économique et culturelle passionnante qui se déroule jusqu’au 1er Juin 2025 à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire. La 7e édition du Salon International de l’Agriculture et des Ressources Animales d’Abidjan (SARA) ouvrait ses portes pour un voyage au cœur de l’agriculture, des découvertes passionnantes et des rencontres inoubliables, une expérience unique pour les passionnés d’agriculture, de technologie et d’innovation.

« Le SARA est devenu, au fil des années, un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du monde agricole. Et c’est bien plus qu’un salon, il se positionne comme une plateforme privilégiée pour trouver des solutions durables et innovantes. Aujourd’hui, le SARA est devenu un véritable catalyseur de notre ambition de faire de l’agriculture, le moteur de notre croissance économique et le pilier de notre sécurité alimentaire », a indiqué Robert Beugré Mambé.

Le SARA recouvre 9 pôles qui permettent de découvrir les spécificités, les richesses agricoles, animales, halieutiques et forestières des régions ivoiriennes et des pays de la sous-région.

« Le Président de la République m’a demandé de mettre en place avec le ministre d’Etat en charge de l’Agriculture, une équipe qui nous permet de rechercher, pour chaque produit agricole, les dérivés que nous ignorons. Et cela va contribuer à multiplier les effets positifs de notre agriculture », a-t-il expliqué.

Vingt-huit ans après ses premières éditions, le SARA a été relancé par le gouvernement Ivoirien afin de valoriser, promouvoir et développer toutes les richesses du secteur agricole, de l’élevage et de la pêche en Côte d’Ivoire. Organisateur principal du SARA, le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Kobenan Kouassi Adjoumani, a soutenu que le SARA, institué en 1997, est aujourd’hui considéré comme étant le plus grand événement agricole de l’Afrique de l’Ouest.

Parc des Expositions d’Abidjan

C’est au sein de cet édifice emblématique qu’est le Parc des Expositions d’Abidjan, que se tient ce rendez-vous d’exception où chercheurs, data-scientists et professionnels de l’agriculture se rassemblent pour co-construire des solutions innovantes en utilisant notamment l’intelligence artificielle.

Une occasion de prouver que désormais l’agriculture ivoirienne est bien une agriculture digitale car sa gestion et son optimisation utilisent sur l’intelligence artificielle comme elle est aussi une agriculture d’économie circulaire, favorisant les travaux des ingénieurs qui fabriqueront des drônes agricoles.

Au programme de cet événement incontournable de la scène économique ivoirienne, conférence de presse, immersion culturelle, cocktail, concert, animations et dîner de gala pour le plus grand plaisir de ces centaines d’exposants et ces dizaines de milliers de visiteurs en provenance de tous les horizons.

Le SARA, dont le ministère des Ressources animales et halieutiques et celui en charge de l’Environnement sont co-organisateurs, a cette année pour pays invité d’honneur la Chine, un pays riche d’une expertise reconnue dans le domaine agricole.

L’agriculture représente un vaste champ d’emplois pour l’avenir de la Côte d’Ivoire, en même temps qu’un levier majeur pour sa souveraineté.

par notre correspondant Christopher Adjoumani