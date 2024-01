Ouverture du procès du massacre de Shakahola au Kenya qui a fait plus de 400 morts

Le massacre de Shakahola au Kenya est un événement tragique et macabre dont le procès vient de s’ouvrir en présence du pasteur de l’Église internationale de la Bonne Nouvelle, principal inculpé. L’audience se tient devant le tribunal de Shanzu, à Mombasa. La forêt de Shakahola, située près de la ville côtière de Malindi, est devenue le lieu de découvertes horrifiantes, à partir du 13 avril 2023, lorsqu’on a commencé à y trouver des corps, certains morts et d’autres vivants mais dans un état de faiblesse et d’émaciation extrême.

430 personnes sont mortes de faim dans la forêt de Shakahola. Les enquêtes ont révélé que la plupart des victimes étaient des adeptes de l’Église internationale de Bonne Nouvelle (Good News International Church), une secte évangélique fondée en 2003 par Paul Nthenge Mackenzie, un ancien chauffeur de taxi qui s’est autoproclamé « pasteur ». Mackenzie prêchait le jeûne jusqu’à la mort pour « rencontrer Jésus ».

WARNING: GRAPHIC CONTENT

A Kenyan judge ordered cult leader Paul Mackenzie and 30 associates to undergo mental health evaluations before being charged with the murder of 191 children whose bodies have been exhumed since last April from the Shakahola forest https://t.co/C5LL7lZVq2 pic.twitter.com/Km08k8z1Mh

— Reuters (@Reuters) January 17, 2024