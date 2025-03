Orange et Eutelsat unissent leurs forces pour connecter l’Afrique isolée

L’Afrique fait face à un défi de taille : garantir un accès à Internet fiable et abordable à une population croissante, notamment dans les zones reculées. Face à cette fracture numérique persistante, Orange et Eutelsat ont annoncé un partenariat stratégique.

Celui-ci vise à déployer l’Internet par satellite dans plusieurs pays africains et au Moyen-Orient. Une initiative qui pourrait transformer l’accès au numérique sur le continent.

Un partenariat pour réduire la fracture numérique

Orange, acteur majeur des télécommunications en Afrique et au Moyen-Orient, s’allie à Eutelsat, spécialiste des satellites, pour offrir une connectivité haut débit aux zones les plus isolées. Le satellite Eutelsat Konnect, doté de technologies avancées, permettra d’atteindre des débits allant jusqu’à 100 Mbps en téléchargement. Les premiers pays concernés par ce déploiement incluent la Côte d’Ivoire, le Sénégal et la République démocratique du Congo, avant une extension à d’autres régions.

Cette collaboration s’inscrit dans une volonté commune de garantir un accès Internet à des millions d’Africains vivant dans des zones où les infrastructures terrestres ne sont pas encore développées. Selon le rapport de la GSMA, seulement 27 % de la population en Afrique subsaharienne utilise des services d’Internet mobile.

Un enjeu stratégique face à la concurrence de Starlink

Au-delà de la mission d’inclusion numérique, ce partenariat est aussi une réponse à la montée en puissance de Starlink, le service d’Internet par satellite d’Elon Musk, qui a déjà signé plusieurs accords avec des pays africains. Contrairement à Starlink, qui repose sur une constellation de satellites en orbite basse, Eutelsat Konnect est un satellite géostationnaire. Si cette technologie présente une latence légèrement plus élevée, elle garantit néanmoins une connexion stable et performante, suffisante pour la majorité des usages quotidiens.

Selon Aurélien Vigano, directeur des infrastructures internationales d’Orange, cette différence technique ne devrait pas impacter la qualité du service pour la plupart des utilisateurs, à l’exception des adeptes de jeux en ligne nécessitant des temps de réponse ultra-rapides. L’enjeu pour Orange et Eutelsat est donc de proposer une alternative crédible et compétitive face à Starlink, tout en s’appuyant sur leur expertise et leur infrastructure déjà implantée sur le continent.

Un projet ambitieux pour l’avenir du numérique en Afrique

Ce partenariat impacte l’accélération de la transformation numérique de l’Afrique. En combinant les technologies fixes, mobiles et satellitaires, Orange et Eutelsat entendent offrir des solutions adaptées aux besoins des particuliers comme des entreprises. La couverture étendue du satellite Konnect permettra de connecter des écoles, des centres de santé et des administrations locales. Elle favorisera ainsi le développement économique et social des régions concernées.

Dans un contexte où la connectivité est devenue un levier essentiel pour l’éducation, la santé et l’entrepreneuriat, cette initiative s’inscrit pleinement dans une dynamique de modernisation et d’inclusion. Avec l’élargissement progressif du service à de nouveaux pays comme le Liberia, Madagascar et la Centrafrique, Orange et Eutelsat ambitionnent de faire de l’Internet par satellite une solution pérenne pour combler les lacunes de couverture et offrir un accès numérique équitable à tous les Africains.