Un Casque bleu camerounais tué dans une explosion en Centrafrique

Un Casque bleu de la Minusca a été tué dans une explosion survenue en Centrafrique. Cinq autres soldats de l’Onu ont été blessés, dont deux grièvement.

Un mort et cinq blessés

Un Casque bleu camerounais de la Mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation en République centrafricaine est mort en Centrafrique. Il a perdu la vie dans une explosion survenue lundi, dans le nord-ouest de ce pays d’Afrique Centrale. Cinq autres soldats de la mission onusienne ont été blessés au cours de l’attaque, dont deux graves. C’est ce qu’a annoncé, la Minusca, ce mardi 16 janvier 2024.

Le Casque bleu a été tué par un engin explosif dans la préfecture de l’Ouham-Pendé, au nord-ouest de la ville Paoua. L’assaut meurtrier a été condamné par le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Le patron de l’Onu a rappelé que « les attaques visant les soldats de la paix des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international.

Le mandat de la Minusca prolongé

Un drame qui survient alors que le mandat des soldats de l’Onu dans le pays a été prolongé. Le 16 novembre 2023, en effet, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de proroger le mandat de la Minusca d’une année. Ce, à travers la résolution 2709-2023 portant prorogation du mandat de la mission de l’ONU. Celle-ci a été adoptée par 14 votes favorables et une abstention. La Russie ayant signé cette abstention.

Une mesure de prolongation prise en raison des efforts fournis par Bangui. Notamment dans la promotion d’une paix et d’une stabilité durables en RCA ». Le Conseil de sécurité avait aussi bien accueilli le respect du cessez-le-feu, l’initiation d’un dialogue républicain inclusif et l’application de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation.