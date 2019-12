Olympia Awards 2019 : Bilal Hassani primé une nouvelle fois

Alors qu’il avait remporté les NRJ Music Awards, le chanteur Bilal Hassani, candidat malheureux de la France à l’Eurovision, vient encore d’être primé. Cette fois, aux Olympia Awards.

C’est en direct depuis l’Olympia et en partenariat avec Europe 1, que C8 diffusait, ce mercredi 11 décembre 2019, la première cérémonie des Olympia Awards. Aya Nakamura, Bilal Hassani, Angèle, M. Pokora, Florence Foresti et autre Inès Reg faisaient partie des nommés.

La cérémonie, présentée par Antoine de Caunes, est consacrée au monde de la chanson et de l’humour. Avaient pris part à cette manifestation, des artistes comme Liam Payne, Bilal Hassani, Mika, Catherine Ringer, Boulevard des Airs, Clara Luciani, Gims et son frère Dadju, Jenifer, Roméo Elvis, Slimane et Vitaa.

Voici le palmarès de la cérémonie

Artiste musical de l’année : Angèle

Révélation musicale de l’année : Trois cafés gourmands

Concert de l’année : Bilal Hassani pour « Kingdom Tour »

Humoriste de l’année : Florence Foresti

Révélation humour de l’année : Inès Reg

Spectacle d’humour de l’année : Camille Lellouche pour « Camille en vrai »

Olympia Award d’honneur : Catherine Ringer

A lire : NRJ Music Awards : Bilal Hassani fait grande sensation !