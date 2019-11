NRJ Music Awards : Bilal Hassani fait grande sensation !

A l’image de toutes les stars de la musique française, le chanteur Bilal Hassani est à Cannes, ce samedi 9 novembre, pour les besoins des NRJ Music Awards Edition 2019. En robe mauve, l’interprète de « Roi » a attiré les regards.

Bilal Hassani a fait le pari de raser entièrement sa vraie chevelure s’il gagnait un prix aux NRJ Music Awards organisés ce samedi 9 novembre. Nommé dans la catégorie « Révélation francophone de l’année », l’interprète de « Roi » dit avoir beaucoup de chance de participer à l’émission qu’il regarde tous les ans « depuis que je suis petit (…). Je suis extrêmement honoré d’être nommé et avoir l’opportunité de performer sur scène ce soir », a indiqué le chanteur.

« J’ai dit que, si je gagnais, je me rasais le crâne. A la base, c’était pour rire, mais tout le monde m’a pris au sérieux, révèle dans une interview accordée à Télé-Loisirs. Cauet m’a appelé en pleine émission pour parler de ce pari et ça a fait effet boule de neige. Si je gagne ce soir, je serai mi-content mi-terrifié à l’idée de ne plus avoir de cheveux », a lâché celui qui est devenu un symbole LGBT.

Rappelons que Bilal Hassani a réalisé, avec le rappeur Alkpote, une chanson intitulée Monarchie absolue. Un duo couronné de succès, d’autant que le clip cumule près de trois millions de vues sur YouTube. Résultats qui ont encouragé les deux qui ont décidé de poursuivre leur aventure à travers une websérie, « Flics », très attendu par leurs fans.