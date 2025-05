Olivier Nsengimana : le vétérinaire qui sauve les oiseaux sacrés du Rwanda

Grâce à son engagement passionné pour la faune de son pays, le vétérinaire rwandais Olivier Nsengimana vient d’être récompensé par le prestigieux Gold Award du Whitley Fund for Nature. Un prix international qui salue une mission audacieuse : sauver les majestueuses grues couronnées grises, longtemps menacées de disparition au Rwanda.

Entre protection de leur habitat, sensibilisation communautaire et réhabilitation d’oiseaux captifs, son travail transforme un combat écologique en modèle régional.

Un symbole en péril devenu cause nationale

Majestueuse avec sa huppe dorée et son envergure imposante, la grue couronnée grise est bien plus qu’un simple oiseau au Rwanda. Elle symbolise richesse, longévité et surtout, la santé des écosystèmes humides comme celui du marais de Rugezi. Pourtant, cette espèce emblématique a longtemps vu sa population s’effondrer, victime de la destruction de son habitat naturel et de sa capture comme animal de compagnie. En 2015, alors qu’on ne recensait plus que 300 individus dans tout le pays, Olivier Nsengimana lance l’Association pour la conservation de la nature au Rwanda (ACNR). L’objectif est clair : inverser la tendance.

Du braconnier au protecteur : un changement de paradigme

Le projet d’Olivier ne repose pas uniquement sur la préservation de la faune : il intègre profondément les communautés locales. À l’image de Jean-Paul Munezero, ancien chasseur devenu chef des rangers du marais de Rugezi, nombre de villageois ont changé de vie grâce à l’ACNR. En privilégiant l’éducation, l’inclusion et le dialogue, le vétérinaire a su créer une dynamique vertueuse. Aujourd’hui, 75 rangers, dont un tiers de femmes, patrouillent chaque jour pour protéger les grues et les marais des activités illégales. Loin de toute logique punitive, l’approche vise à transformer d’anciens exploitants des zones humides en véritables ambassadeurs de la biodiversité.

Un écosystème préservé, un message universel

L’action d’Olivier Nsengimana ne s’arrête pas aux frontières du Rwanda. Grâce à la dotation de 117 000 euros du Gold Award, il ambitionne de renforcer la coopération avec les pays voisins, l’Ouganda, la Tanzanie et le Burundi, où les grues couronnées trouvent également refuge. Mais surtout, son travail va au-delà de la simple protection animale. Il alerte sur les effets du changement climatique, la disparition accélérée des zones humides, trois fois plus rapide que celle des forêts, et la nécessité d’une conscience écologique élargie. En ramenant les grues dans les cieux rwandais, Olivier remet aussi la nature au centre du débat public.

De la science à la renaissance écologique

Vétérinaire de formation, initialement tourné vers la protection des gorilles, Olivier Nsengimana a su écouter les besoins du terrain pour rediriger ses efforts. Aujourd’hui, avec près de 1 300 grues recensées, le Rwanda devient un modèle d’action concertée pour la conservation d’espèces menacées. Son histoire est celle d’un engagement personnel devenu levier de transformation sociale et environnementale. Un bel exemple pour l’Afrique, et bien au-delà.