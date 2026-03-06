Officiel – Maroc : Mohamed Ouahbi remplace Walid  Wegragui à la tête des Lions de l’Atlas

La Fédération royale marocaine de football a officialisé la nomination de Mohamed Ouahbi au poste de sélectionneur de l’équipe nationale. Cette décision marque un tournant important pour les Équipe du Maroc de football, qui entament une nouvelle phase de leur histoire sportive. Le technicien marocain succède à Walid Regragui, dont le départ a récemment été confirmé par l’instance dirigeante du football national.

Mohamed Ouahbi remplace Walid Wegragui à la tête des Lions de l’Atlas marocain. Un changement qui intervient dans un contexte où les attentes sont particulièrement élevées après les progrès significatifs réalisés par le football marocain sur la scène internationale ces dernières années. L’arrivée de Mohamed Ouahbi symbolise également une volonté de continuité et de renouvellement. En choisissant un entraîneur issu de la formation nationale, la fédération mise sur un profil connaissant parfaitement les jeunes talents du pays et les spécificités du football local.

Le parcours prometteur d’un entraîneur formateur

Cette stratégie s’inscrit dans la politique de développement mise en place depuis plusieurs années au Complexe Mohammed VI de football, devenu l’un des centres de formation et de préparation les plus modernes du continent africain. L’objectif est désormais de transformer ce travail de formation en succès durables avec l’équipe première. Avant d’accéder à la sélection A, Mohamed Ouahbi s’était fait remarquer à la tête de la sélection des moins de 20 ans.

Sous sa direction, les jeunes Marocains ont connu une progression spectaculaire, culminant avec un sacre mondial en 2025. Cette victoire a renforcé la réputation de l’entraîneur et démontré sa capacité à bâtir un collectif performant. Sa gestion du groupe et son approche tactique ont été largement saluées par les observateurs du football africain. Son parcours reflète une génération d’entraîneurs marocains formés à la fois aux méthodes européennes et à la réalité du football africain.

Un staff technique renforcé autour du sélectionneur

Avant de prendre les rênes de la sélection U20, il avait déjà accumulé de l’expérience dans plusieurs structures de formation et clubs professionnels. Cette expérience lui a permis de développer un style basé sur la discipline tactique, la possession du ballon et la valorisation des jeunes joueurs issus de la diaspora ou du championnat local. Pour relever ce défi, le nouveau sélectionneur ne sera pas seul. La Fédération royale marocaine de football a décidé de renforcer le staff technique afin d’apporter une expertise internationale supplémentaire.

Parmi les renforts figure le technicien portugais João Sacramento, connu pour son expérience dans plusieurs clubs européens. Son arrivée devrait apporter un regard tactique différent et contribuer à l’évolution du projet de jeu de la sélection marocaine. La constitution de ce staff s’inscrit dans la volonté de professionnaliser davantage l’encadrement de l’équipe nationale. L’objectif est de créer un environnement de travail capable de rivaliser avec les grandes sélections mondiales.

Une sélection ambitieuse après des années de progression

La mission de Mohamed Ouahbi s’annonce particulièrement exigeante. Le Maroc a considérablement renforcé son statut ces dernières années. Notamment après son parcours historique lors de la Coupe du monde de football 2022. À cette occasion, les Lions de l’Atlas étaient devenus la première sélection africaine et arabe à atteindre les demi-finales de la compétition. Une performance qui a marqué l’histoire du football du continent.

Depuis ce moment historique, les attentes des supporters marocains ont fortement augmenté. La sélection doit désormais confirmer son statut parmi les meilleures équipes africaines. Tout en visant des résultats performants sur la scène mondiale. Réussir un délicat équilibre entre continuité et renouvellement, en intégrant progressivement de nouveaux talents sans affaiblir l’expérience du groupe actuel : telle est la mission du nouveau sélectionneur.

Travailler afin de répondre aux attentes

Dans sa première déclaration officielle, Mohamed Ouahbi a exprimé sa fierté de prendre la tête de la sélection nationale. Il a également souligné l’ampleur de la responsabilité qui lui incombe. Le technicien marocain s’est engagé à travailler avec détermination, humilité et patriotisme afin de répondre aux attentes des supporters et des dirigeants du football marocain.