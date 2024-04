OCP Maroc réussit une levée de fonds historique de 2 milliards de dollars

L’Office chérifien des phosphates a réalisé une opération d’envergure inédite en levant des fonds de 2 milliards de dollars sur le marché international.

Au Maroc, l’OCP a finalisé une levée de fonds exceptionnelle de 2 milliards de dollars, signant ainsi la plus importante transaction jamais réalisée par le groupe. Cette émission, qui conclut avec brio un roadshow entamé en début de semaine, constitue une étape importante pour OCP dans le financement de son ambitieux programme d’Investissement Vert lancé en 2022.

Concrétisation du Programme d’Investissement Vert

La levée de fonds se compose de deux tranches de maturités distinctes : 10 et 30 ans, pour des montants respectifs de 1,25 milliard de dollars et 750 millions de dollars. Ces tranches bénéficient de coupons attractifs de 6,75% et 7,50%, démontrant l’accès compétitif d’OCP aux marchés financiers.

Le roadshow organisé par OCP a permis des rencontres approfondies avec plus de 80 investisseurs, suscitant un intérêt remarquable de la part des investisseurs internationaux. Cette forte demande s’est traduite par un carnet d’ordres impressionnant de 6,2 milliards de dollars, dépassant plus de 3,1 fois la taille finale de l’opération.

Solidité financière et la position stratégique du groupe

Les fonds levés, totalisant près de 2 milliards de dollar, seront alloués à la mise en œuvre du Programme d’Investissement Vert 2023-2027 d’OCP. Ce programme ambitieux vise à augmenter la capacité de production d’engrais verts à 20 millions de tonnes par an d’ici 2027. En plus de développer les capacités dans les domaines de l’eau, des énergies renouvelables et de la recherche technologique.

Au-delà de cette levée de fonds record, OCP a récemment marqué l’actualité par d’autres transactions notables qui confirment la solidité financière et la position stratégique du groupe. Il s’agit de la levée, avec succès, d’1 milliard d’euros sur le marché obligataire européen. Avec un taux d’intérêt historiquement bas, témoignant de la confiance des investisseurs dans la qualité de crédit du groupe.

Contribuer à la sécurité alimentaire mondiale

Autre action à saluer, OCP et le groupe Adani ont conclu un accord de partenariat historique visant à développer une production conjointe d’ammoniac vert à grande échelle au Maroc. Ce projet ambitieux contribuera à la décarbonation du secteur industriel et à la lutte contre le changement climatique. En outre, OCP a finalisé l’acquisition de Fertilisants du Maroc (Fertima).

Ces réalisations récentes, conjuguées à la levée de fonds historique de 2 milliards de dollars, placent OCP dans une position solide pour poursuivre sa croissance et concrétiser sa stratégie de développement durable. Le groupe est résolument engagé à contribuer à la sécurité alimentaire mondiale, à la préservation des ressources naturelles et à la lutte contre le changement climatique.