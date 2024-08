Numidia Lezoul, étoile de la variété algérienne

Numidia Lezoul, née le 10 février 1996 à Bouira, en Algérie, est une chanteuse, actrice et animatrice de télévision qui connait un succès fulgurant ces dernières années. Sa voix puissante et mélodieuse, sa beauté rayonnante et sa personnalité attachante lui ont valu une place de choix dans le cœur du public.

Numidia Lezoul, chanteuse et influenceuse star algérienne, a débuté sa carrière en 2014 en participant à l’émission télévisée « The Voice Aarab ». Sa prestation remarquable lui avait alors permis de se faire connaitre du grand public et de lancer sa carrière musicale. En 2015, elle sortira son premier album solo, « Hayati », qui connaitra un immense succès. L’album est porté par des titres comme « Hayati » et « Ma Biche », qui deviennent rapidement des hits dans tout le pays. Avec le tube Bébé d’Amour, elle deviendra une star internationale.

Ses chansons intègrent souvent des instruments traditionnels comme le derbouka et le qanun, et s’inspirent des rythmes et des mélodies du patrimoine algérien, tout en les adaptant à des sons contemporains

Depuis, Numidia Lezoul enchaîne les tubes et les collaborations avec des artistes renommés tels que Cheb Khaled, Soolking et DJ Abdelkader. Récemment elle a partagé un duo très remarqué avec Lyna Mayhem sur les liens franco algériens. Elle se produit régulièrement sur les scènes les plus prestigieuses et est devenue une des personnalités les plus influentes d’Algérie.

Une artiste polyvalente et talentueuse

En plus de sa carrière musicale, Numidia Lezoul est également une actrice et animatrice de télévision accomplie. Elle a joué dans plusieurs films et séries télévisées algériennes, et a animé des émissions populaires. Elle est aujourd’hui parmi les influenceuses algériennes les plus suivies sur les réseaux sociaux.

Sa beauté et son charme lui ont également valu de nombreuses collaborations avec des marques de beauté et de mode. Sur les réseaux sociaux, elle partage régulièrement des contenus valorisant la culture algérienne. Elle y promeut des artistes locaux, des artisans et des événements culturels, créant ainsi une communauté dynamique et engagée.

Une source d’inspiration pour les jeunes

Numidia Lezoul est également une fervente défenseuse de la culture algérienne et s’engage à promouvoir la musique algérienne à travers le monde.

Numidia Lezoul est sans aucun doute l’une des artistes les plus prometteuses de sa génération. Avec son talent, sa beauté et sa personnalité, elle est assurée d’une longue et brillante carrière.

